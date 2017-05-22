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İsrail'den Trump için füze geçirmez oda

Suudi Arabistan'ın ardından iİsrail'e giden ABD Başkanı Donald Trump'ı korumak için zırhlı oda hazırlandı.

22.05.2017 - 06:23
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İsrail'den Trump için füze geçirmez oda

Göreve geldikten sonraki ilk yurtdışı ziyaretini Suudi Arabistan'a düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, gezisinin ikinci durağı olan Kudüs'te güvenliği artırılmış zırhlı bir süitte konaklayacak. Silahlı saldırılara karşı kuvvetlendirilmiş odanın, gaz saldırısına karşı ise özel bir havalandırma sistemi bulunuyor. NBC News'in haberine göre bugün Kudüs'e gelecek olan Trump, şehrin merkezinde bulunan beş yıldızlı King David Oteli'ndeki bu odada kalacak.

"OTEL HAVAYA UÇSA, TRUMP'IN ODASI TEK PARÇA KALIR"

Yabancı liderlerin ağırlandığı odanın gecelik fiyatının 5 bin 750 dolar (yaklaşık 20 bin lira) olduğu kaydedildirken, otelin yetkililerinden Shalon Ritz, "Trump ziyareti için otelimizi küçük Beyaz Saray'a çevirdik" ifadelerini kullandı.

Tüm bu güvenlik önlemlerinin ABD'liler için yeterli olmadığını söyleyen Ritz, Trump'ın odasının önüne koyulmak üzere ABD'den roket saldırılarına dayanıklı cam getirildiğini aktardı.

Ritz "Bütün otel havaya uçurulsa Trump'ın odası tek parça halinde yere düşer ve başkan böyle bir saldırıdan bile canlı kurtulur" ifadelerini kullandı.

İsrail'den Trump için füze geçirmez oda VİDEO

İsrail'den Trump için füze geçirmez oda

10 BİN POLİS TRUMP'I KORUYACAK

Binanın dışında da azami güvenlik önlemlerinin alındığı, otele çıkan yollara bombalı araç saldırısına karşı otobüsler park edileceği ve bölgede kızıl ötesi görüş özelliği olan kameralı balonlarının uçurulacağı kaydedildi. İsrailli yetkililer özel devriye elemanlarının, 10 bin motosikletli polisin ve sivil giyimli ajanların Trump ziyareti boyunca görevde olacağını duyurdu.

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