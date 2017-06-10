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İsrail'e karşı birleşemeyen Araplar'ın aşırı acıklı hikayesi

Suudi Arabistan'ın Amerikan çıkarları için Katar'a ambargo uygulaması bundan daha güzel resmedilemezdi.

10.06.2017 - 15:48
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İsrail'e karşı birleşemeyen Araplar'ın aşırı acıklı hikayesi

 

İsrail'e karşı birleşemeyen Araplar'ın aşırı acıklı hikayesi

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