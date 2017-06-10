Yerli üretim füzeler bu ay içinde Kara Kuvvetleri Komutanlığınca kullanılmaya başlanacak.

Karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kadın, hareket eden otobüsün altında kalıyordu. Facia son anda sürücünün frene basmasıyla önlendi.

5

İsrail'e karşı birleşemeyen Araplar'ın aşırı acıklı hikayesi

Suudi Arabistan'ın Amerikan çıkarları için Katar'a ambargo uygulaması bundan daha güzel resmedilemezdi.