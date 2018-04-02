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İsrail'i eleştiren spiker işten çıkarıldı

İsrail askerlerinin Gazze sınırında 18 Filistinliyi şehit etmesine tepki gösteren İsrail ordu radyosu spikeri Kobi Meidan işten çıkarıldı.

AA | 02.04.2018 - 15:03..
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İSRAİL

İsrail’in Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordu radyosunun spikeri Meidan, sosyal paylaşım sayfasında, Gazze sınırında Filistin Toprak Günü dolayısıyla düzenlenen barışçıl gösterilerde Filistinlilerin İsrail askerlerince şehit edilmesine tepki gösterdi.

"İSRAİLLİ OLMAKTAN UTANIYORUM"

Haberde, Meidan'ın sosyal paylaşım hesabında olaylardan duyduğu üzüntüyü, “İsrailli olmaktan utanıyorum” sözleriyle ifade etmesi üzerine, radyonun Müdürü Shimon Elkabetz’in talimatı üzerine işine son verildiği belirtildi.

Radyonun Müdürü Elkabetz’in de spikerin işten çıkarılmasını "Gazze olaylarının gerçeklerine vakıf değildi" sözleriyle gerekçelendirdiği ifade edildi.

Haberde ayrıca, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman’ın, “Eğer İsrailli olmaktan utanıyorsa, ordu radyosuna istifasını verip gitsin" şeklindeki sözleri de aktarıldı.

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