İsrail'i eleştiren spiker işten çıkarıldı

1 Kapalı kasa kamyonetteki kaçaklar boğulmaktan son anda ku İzmir'de polis ekiplerinin yaptığı operasyonunda durdurulan bir kamyonette, 71 kaçak yakalandı.

2 Otostoplu gaspçılara operasyon Beykoz'da otostop çeken kadını aracına alan bir kişi, kendisini takip eden 2 kişi tarafından soyuldu. Polis kısa sürede soyguncuları yakaladı.

3 Kanalda susuz kalan balıklar kamyonetle taşındı Iğdır'ın Yaycı köyündeki su kanalının yanında yer alan tahliye kanalında mahsur kalan ve polisin TOMA ile su takviyesi yaparak hayat bulan balıklar başka yere taşındı.

4 Aziz Yıldırım: Alex'i fazla büyütmeyin Katıldığı bir söyleşide Alex hakkında konuşan Aziz Yıldırım, "Alex'i bu kadar büyütmeyin, başarılı olsa bir takım çalıştırırdı" ifadelerini kullandı.

5 Martta 1320 terörist etkisiz hale getirildi TSK, EGM ve MİT'in iş birliği halinde yürüttüğü çalışmalarla proje terör örgütüne 1 ayda büyük darbeler indirildi.

6 İsveç'te camiye gamalı haçlı saldırı İsveç'in başkenti Stockholm'deki Stockholm Camii, bir kez daha ırkçı saldırıya maruz kaldı.