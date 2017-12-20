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İsrail'in Aksa'nın altını oyarak yaptığı tapınak

İsrail'in yıllarca sürdürdüğü sinsi bir plan çerçevesinde Aksa'nın tam altına inşa ettiği yer altı tapınağı, gün yüzüne çıktı.

Haber Merkezi | 20.12.2017 - 12:37..
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Kudüs'te yıllardır devam eden "Aksa yıkılıyor","Aksa'nın altı oyuluyor" iddiaları devamlı gündeme gelmiş, ancak hiçbir somut kanıt elde edilememişti. Yıllardır devam eden bu çalışmalara ilişkin ilk görüntüler ortaya çıktı. 12 yıl süren hummalı çalışmanın ardından Aksa'nın altı, İsrail eliyle yapılan tapınak ile dolduruldu.

İsrail'in Aksa'nın altını oyarak yaptığı tapınak

AKSA'NIN TAM ALTINDA

12 yıllık bir çalışma ile kazılar gerçekleştiren İsrail yönetiminin yer altı sinagogu, tam olarak Aksa'nın altına geliyor. Hummalı bir çalışmanın ardından yapılan bu sinagog Aksa'nın temellerine hasar verilerek ve altı oyularak yapıldı.

"Aksa yıkılmaya çalışılıyor" iddialarından sonra ilk kez, o tapınaklardan fotoğraflar geldi.

İsrail'in Aksa'nın altını oyarak yaptığı tapınak

İSRAİL YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

Sinagogun fotoğrafları, İsrail yönetimi tarafından basına servis edildi. Servis edilen fotoğraflarda sinagogun dar odalardan ve küçük oturma alanlarından oluştuğu görülüyor.

Fotoğraflar ile birlikte tapınağın yakın zamanda ibadete açılacağı basına duyurulurken, tarihe ilişkin bir bilgi verilmedi.

İsrail'in Aksa'nın altını oyarak yaptığı tapınak

İSLAM VAKIFLARINDAN TEPKİ

Kudüs’teki İslami vakıf ve kurumlar, daha önce yaptıkları açıklamalarda, İsrail’in Mescid-i Aksa altında yürüttüğü kazı çalışmalarına tepki göstermişti.

Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri de daha önce yaptığı yazılı açıklamada, “Burak Duvarı, Mescid-i Aksa’nın batı surlarının bir parçasıdır ve İslami vakıftır. Kıyamete kadar da İslami vakıf olarak kalmaya devam edecektir.” ifadelerini kullanmıştı.İsrail'in Aksa'nın altını oyarak yaptığı tapınak

İSRAİL'İN KİRLİ 'AKSA' PLANI

İsrail yönetimi 2000'li yıllardan bu yana Mescid-i Aksa'nın yıkılması ve yerine kendilerine ait tapınağın dikilmesi yönünde çalışmalar yapıyor.

Aksa'ya girişlere sınırlandırmalar getiren İsrail yönetimi, keyfi tutuklamalar ve uygulamalar ile Müslümanları Aksa'nın kapısından içeri almadılar.

Radikal birçok İsrailli örgüt ve siyasetçi, üzerinde daha önce iki kez yıkılan bir Yahudi tapınağının bulunduğuna inandıkları Harem-i Şerif'in kendileri için de ibadete açılması çağrısında bulunuyor.

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