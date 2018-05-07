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İsrail'in ayakkabılı tatlısı Abe'nin hoşuna gitmedi

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun evinde ayakkabıda servis edilen tatlıdan hoşlanmadı.

İHA | 07.05.2018 - 16:47..
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Japonya Başbakanı Shinzo Abe, geçtiğimiz günlerde eşi Akie Abe ile birlikte İsrail’e gerekleştirdiği resmi ziyaret sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu’nun Kudüs'teki evinde kendileri onuruna verilen akşam yemeğine konuk olmuştu.

Japonya Başbakanı Abe’nin, yemekte ünlü Rus şef Segev Moshe’nin tatlıyı metalden yapılmış bir ayakkabı içinde servis etmesinden rahatsızlık duyduğu öğrenildi.

İsrail'in ayakkabılı tatlısı Abe'nin hoşuna gitmedi

"DÜNYADA MASAYA AYAKKABININ KONULDUĞU HİÇBİR KÜLTÜR YOK"

Adını açıklamak istemeyen Japon diplomatın İsrail medyasına yaptığı açıklamada, Şef Moshe’nin o gece ile ilgili olarak sunumuyla hedefine ulaşamadığını söyledi. Japon Diplomat, "Dünyada masaya ayakkabının konulduğu hiçbir kültür yok. Ünlü şef Moshe'nin tam olarak ne düşündüğünü, burada ne demeye çalıştığını tam olarak anlayamıyoruz. Mizah ise, o zaman komik olduğunu düşünmüyoruz. Başbakanımız adına kırgın olduğumuzu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

İsrail'in ayakkabılı tatlısı Abe'nin hoşuna gitmedi

"APTALCA VE DUYARSIZCA"

Japonya’da görev yapan bir İsrail diplomatı medyaya yaptığı açıklamada ise, bu sıra dışı seçimin "aptalca ve duyarsızca" alınmış bir karar olduğunu söyledi. İsrailli diplomat, "Japon kültüründe bir ayakkabıdan daha aşağılık bir şey yoktur. Japonlar ne evlerine ne de ofislerine ayakkabı ile giriyor. Başbakan, bakanlar ve milletvekilleri bile bürolarında ayakkabı olmadan ev sahipliği yapıyor. Bu bir başarısızlık ve diplomatik alay konusu. En yüksek düzeyde saygısızlık. Bir Yahudi’ye domuz şeklinde bir kapta çikolata verilmesi gibidir." dedi.

İsrail'in ayakkabılı tatlısı Abe'nin hoşuna gitmedi

İlginç bir sunuma imza atan şef Moshe, el şeklinde heykellerle de ikramda bulundu.

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