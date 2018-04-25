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İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik ihlalleri

İsrail güçlerine ait askeri araçlar, Batı Şeria'nın Ağvar bölgesinde Filistinlilerin, 300 zeytin ağacının bulunduğu, sebze ve tahıl ekili tarım arazilerini kazmaya başladı.

AA | 25.04.2018 - 11:03..
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İsrail güçlerine ait askeri araçların, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ağvar bölgesinde Filistinlilerin tarım arazilerini kazdığı belirtildi.

Ağvar Yerleşim Projeleri Sorumlusu Mutez Beşşarat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askeri araçlarının, Berdela bölgesinde yaklaşık 35 dönümlük tarım arazisini kazmaya başladığını söyledi.

ARAZİLER İŞGAL EDİLİYOR

Arazide yaklaşık 300 zeytin ağacı bulunduğunu, sebze ve tahıl ekili olan bölümler olduğunu ifade eden Beşşarat, İsrail güçlerinin bu araziler için "devletin mülkü" iddiasını dillendirdiğini ancak arazilerin Filistinlilere ait özel mülk olduğunu ve bunu ispatlayan resmi evraklarının bulunduğunu kaydetti.

Beşşarat, İsrail'in, Yahudi yerleşim projeleri için bu arazileri ele geçirmek ve sahiplerini bölgeden çıkarmak istediğini aktardı.

FİLİSTİNLİLERE YÖNELİK HAK İHLALLERİ

İsrail, Oslo Anlaşması'na göre Batı Şeria'nın yüzde 30'unu oluşturan ve doğal zenginlikleriyle öne çıkan Ağvar bölgesinin kendi idaresindeki C bölgesinde olduğunu gerekçe göstererek buradaki Filistinlilere yönelik ihlallerde bulunuyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Yüzde 18'i kapsayan A bölgesinin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik B bölgesinin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan C bölgesinin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

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