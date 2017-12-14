İsrail'in çocuk toplama kampı görüntülendi

ABD'nin, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmesinin ardından Cuma günü başlayan eylemler birinci haftaasını doldurmak üzere. Bir haftada Filistin halkı, özellikle Batı Şeria ve Gazze sokaklarında eylemler gerçekleştirirken, İsrail güvenlik güçleri de eylemlere sert müdahalelerde bulunuyor.

Terörist devletin acımasız polis ve askerleri, kadın, erkek, çocuk farketmeksizin herkesi gözaltına alıyor. Bu gözaltıların da en çok hedefi olan ve tepki çekeni de Filistinli çocuklar.

İsrail'in çocuk toplama kampı ViDEO

ÇOCUK TOPLAMA KAMPLARI

İsrail'in müdaalelerde en çok gözaltı gerçekleştirdiği yer Batı Şeria. Genelde El Halil ve çevresinde gerçekleştirilen bu çocuk gözaltıları, yine El Halil'in Şüheda caddesinde bulunan bir kontrol noktasındaki çocuk toplama kamplarına yerleştiriliyor.

Sadece çocukların toplandığı bu kamp, daha önce fotoğraflandıysa da ilk kez videosu ortaya çıktı. Video, gözleri ve elleri bağlı onlarca çocuğun, kümes gibi, küçücük bir kafesin içine yerleştirildiğini gözler önüne seriyor. Görüntüde de görüldüğü gibi silahsız masum çocuklar, tıkıştırılan kafeslerin içerisinde cezalandırılırken, korkak İsrail askerleri de başlarında ağır silahları ile nöbet tutuyor.

İsrailli askerler Filistinli çocukları gözaltına aldı -VİDEO

KEYFİ GÖZALTILAR

İsrail güvenlik güçleri bu ayaklanmalardan önce de İsrailli çocuklara yönelik gözaltı muamelelerini uygulamış, sokaktan çevirdiği Filistinlileri keyfi olarak tutuklamıştı.

Terörist devletin güvenlik güçleri çocuklara yönelik eylemleri ile her zaman gündeme geliyor.