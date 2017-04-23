İsrail'in eski istihbarat başkanından Türkiye açıklaması

İsrail istihbarat kurumu Nativ'in eski başkanı Yakov Kedmi Türkiye'nin Ortadoğu bölgesinde etkili bir ülke olduğunu işaret etti.

"TÜRKİYE ORTADOĞU'NUN EN GÜÇLÜ ÜLKESİ"

Bir Rus kanalında canlı yayında konuşan Kedmi şu ifadeleri kullandı:

"Şunu öncelikle söylemek zorundayız: Türkiye ve İran bugün Ortadoğu’nun en güçlü ülkesi. Türkiye ile hem askeri hem de ekonomi alanlarda iyi ilişkilerimiz var ve ilişkiler daha da iyi olacak. İran ile ise ilişkilerimiz bulunmuyor. İran’da bu iktidar olduğu sürece ilişkilerimizin kurulması çok zor. Şunu da unutmamak lazım: Yakın gelecekte Ortadoğu’da ana rolü üç ülke oynayacak: Türkiye, İran ve Rusya. Rusya askeri desteğiyle Suriye’de önemli olmaya devam edecek."

FOTOĞRAF: İsrail'in eski İstihbarat Başkanı Yakov Kedmi

"ERDOĞAN'IN BAŞKANLIK SİSTEMİNDE DENGELİ POLİTİKASI ÇOK ŞEYİ BELİRLEYECEK"

Türkiye’de anayasa değişikliği referandumuna da değinen Kedmi, şöyle devam etti:

"Türkiye’de yapılan referandum Atatürk’ün demokrasi yoluyla iktidara geldiği süreç gibi. Ama özünde değişen bir şey yok. Türkiye, Türkiye olarak kalıyor. Sadece tek sorun şu olabilir: Yeni cumhurbaşkanının eline mutlak güç geçince nasıl bir denge politikası izleyeceği ve davranacağı önemli. Ama bu başkanlık sistemli ülkeler için de geçerli. Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dengeli politika uygulaması çok şeyi belirleyecek."