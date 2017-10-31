İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları

İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik sistematik zulmü devam ediyor. Kudüs'ün Kuzeydoğu'sunda yer alan Kalandiya Mülteci Kampı'na baskın gerçekleştiren İsrail askerleri 3 Filistinliyi yaraladı.

KAMP BASKININDA ÇATIŞMA ÇIKTI

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin kampa baskın düzenleyip 3 Filistinli genci gözaltına almasının ardından askerlerle Filistinliler arasında çatışma çıktı. İsrail askerleri, taş atan Filistinlilere gerçek ve plastik mermiler ile göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak karşılık verdi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 3 Filistinlinin yaralandığı, bu kişilerin Ramallah'taki Filistin Medical Kompleks'e nakledildiği duyuruldu.

İSRAİL'İN SİSTEMATİK BASKINLARI

Olayda çok sayıda kişinin de gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.

İsrail askerleri zaman zaman Batı Şeria ve Kudüs'te, askeri tatbikat yapmak ya da gözaltına almak amacıyla Filistinlilere ait bölgelere baskın düzenliyor.