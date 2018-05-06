taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.599
USD
4,2303
EURO
5,0594
ALTIN
178,60
PETR
74,9600

İsrail'in gazetecilere yönelik ihlalleri protesto edildi

Geçen ay Gazze sınırında 2 gazeteciyi şehit eden İsrail'in Filistinli basın mensuplarına yönelik ihlalleri Batı Şeria'da protesto edildi.

AA | 06.05.2018 - 17:34..
  1. Haberler
  2. Dünya

Filistin Gazeteciler Sendikası'nın çağrısı üzerine Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınındaki bir sağlık kompleksi önünde bir araya gelen onlarca gazeteci, Ramallah ve El-Bire kentlerinin girişindeki Beyt Iyl kontrol noktasına kadar yürüdü.

Üzerlerinde "Gazetecileri öldürmeye son verin" yazan beyaz tişörtler giyen göstericiler, sık sık İsrail aleyhine sloganlar attı.İsrail'in gazetecilere yönelik ihlalleri protesto edildi

İSRAİL'İN BASINA MÜDAHALESİ

Dağılmamaları durumunda göstericileri gözaltına almakla tehdit eden İsrail askerlerinin, Filistinlilerin kullandığı araçların geçişine izin vermediği görüldü.

Filistin Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasır Ebubekir, ne yaparsa yapsın İsrail'in gazetecileri susturamayacağını haykırmak istediklerini söyledi.

İsrail'in gazetecilere yönelik ihlalleri protesto edildi

GAZETECİLERE SALDIRILAR

Ebubekir, "Biz Arap gazeteciler, Filistin halkına karşı işlenen suçları dünyaya duyurmaya devam edeceğiz." dedi.

Gazze sınırında geçen ay düzenlenen gösterilerde Yasir Murteca (30) ve Ahmed Ebu Hüseyin (24) isimli Filistinli iki gazeteci görevlerini yaptıkları sırada İsrail askerleri tarafından şehit edilmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Pakistan İçişleri Bakanı silahla vuruldu
Yerel basın, Pakistan İçişleri Bakanı Ahsan İkbal’in silahla vurulduğunu duyurdu.
Netanyahu'dan İran'a tehdit
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, hükümetinin 'savaşa yol açsa' bile 'İran saldırganlığı" olarak adlandırdığı durumla yüzleşmeye kararlı olduğunu söyledi.
FETÖ'cü terörist Hakan Şükür New York Times'a konuştu
ABD'nin yüksek tirajlı gazetelerinden New York Times FETÖ'cü terörist Hakan Şükür ile ropörtaj yaptı. Şükür ABD vatandaşlığı için Green Card'a başvurduğunu açıkladı.
Ruhani'den ABD'ye: Tarihi pişmanlık yaşarsınız
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesine ait füzelerin müzakere konusu edilmeyeceğini, ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkması durumunda pişman olacağını belirtti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AK Parti'nin seçim manifestosu: Türkiye şahlanacak

AK Parti'nin seçim manifestosu: Türkiye şahlanacak

319
CHP-HDP arasında 24 Haziran kavgası

CHP-HDP arasında 24 Haziran kavgası

139
Fenerbahçe, Bursaspor'yı 90'da yıktı

Fenerbahçe, Bursaspor'yı 90'da yıktı

268
ABD Temsilciler Meclisi'nden Türkiye'ye silah yasağı

ABD Temsilciler Meclisi'nden Türkiye'ye silah yasağı

256
Vatikan Medine'de kilise inşa edecek

Vatikan Medine'de kilise inşa edecek

477
CHP'den Comandante Temel'e imza çağrısı

CHP'den Comandante Temel'e imza çağrısı

122
Tapu harcında oran düşürüldü

Tapu harcında oran düşürüldü

99
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM