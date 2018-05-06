İsrail'in gazetecilere yönelik ihlalleri protesto edildi

Filistin Gazeteciler Sendikası'nın çağrısı üzerine Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınındaki bir sağlık kompleksi önünde bir araya gelen onlarca gazeteci, Ramallah ve El-Bire kentlerinin girişindeki Beyt Iyl kontrol noktasına kadar yürüdü.

Üzerlerinde "Gazetecileri öldürmeye son verin" yazan beyaz tişörtler giyen göstericiler, sık sık İsrail aleyhine sloganlar attı.

İSRAİL'İN BASINA MÜDAHALESİ

Dağılmamaları durumunda göstericileri gözaltına almakla tehdit eden İsrail askerlerinin, Filistinlilerin kullandığı araçların geçişine izin vermediği görüldü.

Filistin Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasır Ebubekir, ne yaparsa yapsın İsrail'in gazetecileri susturamayacağını haykırmak istediklerini söyledi.

GAZETECİLERE SALDIRILAR

Ebubekir, "Biz Arap gazeteciler, Filistin halkına karşı işlenen suçları dünyaya duyurmaya devam edeceğiz." dedi.

Gazze sınırında geçen ay düzenlenen gösterilerde Yasir Murteca (30) ve Ahmed Ebu Hüseyin (24) isimli Filistinli iki gazeteci görevlerini yaptıkları sırada İsrail askerleri tarafından şehit edilmişti.