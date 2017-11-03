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İsrail'in Gazze'de patlattığı tünelde 5 kişi öldü

İsrail'in havaya uçurduğu tünelde hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

03.11.2017 - 13:43
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Filistin'deki İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Seraya el-Kudüs (Kudüs Seriyyeleri), İsrail'in pazartesi günü Gazze Şeridi sınırında patlattığı tünelde bulunan ve beş gündür kendilerine ulaşılamayan 5 kişinin daha hayatını kaybettiğini, böylece saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini duyurdu.

İsrail'in Gazze'de patlattığı tünelde 5 kişi öldü

Hayatını kaybedenler için taziyede bulunulan açıklamada, "İsrail'in aldığı tüm güvenlik önlemlerine ve tünellere karşı verdiği savaşta sahip olduğu teknolojik tekniklere rağmen mücahitlerimiz, tüneller aracılığıyla işgal altında tutulan topraklara yüzlerce metre girdi." ifadelerine yer verildi.

KAYIP ASKERLERLE İLGİLİ BİLGİYE KARŞILI ARAMA KURTARMA İZNİ

İsrail pazartesi günü Gazze Şeridi sınırında bir tüneli patlatmış, Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, kurtarma ekiplerinin, tünelin enkazından 7 gencin cesedini çıkardığını, olayda 12 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Dün de İsrail'in, Gazze Şeridi sınırında havaya uçurduğu tünelde kaybolanların aranmasına, "Gazze'deki kayıp İsrail askerleriyle ilgili bilgi almaya" karşılık izin vereceği bildirilmişti.

İSRAİL KIZILHAÇA İZİN VERMEDİ

Filistin Sivil Savunma Otoritesinden yapılan açıklamada, "Uluslararası Kızılhaç Komitesi, İsrail'in tünelde kaybolanların aranması işlemlerinin tamamlanması için sınır çitinin yakınına ilerlemeye izin vermediğini iletti." ifadelerine yer verilerek, İsrail'in tünelde kaybolan İslami Cihad Hareketi mensuplarının aranmasına izin vermesi için "Gazze'deki kayıp İsrail askerleriyle ilgili bilgi almayı" şart koştuğu belirtilmişti.

İsrail'in işgal atındaki topraklarda faaliyetlerini yürüten "Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi"nin (COGAT) Başkanı Tümgeneral Yoav Mordechai de İsrail'in Gazze Şeridi sınırı yakınlarında havaya uçurduğu tünelde kaybolan İslami Cihad Hareketi mensuplarının aranmasına izin vermeyeceklerini belirtmişti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları geçen yıl nisan ayında elinde 4 İsrail askeri olduğunu açıklamış, askerlerin durumu hakkında ise bilgi vermemişti.

İsrail, önce söz konusu askerlerden Hadar Goldin ve Oron Şaul'un 2014'teki Gazze savaşında öldüğünü duyurmuş ancak Savunma Bakanlığı geçen haziran ayında askerlerin durumunu "kayıp ve esir" olarak değiştirmişti.

ESİR TAKASININ ARDINDAN TEKRAR TUTUKLAMA

Hamas, elindeki İsrailli askerler hakkında bilgi vermek için esir takası anlaşmasıyla serbest bırakıldıktan sonra yeniden tutuklanan Filistinlilerin salıverilmesini şart koşuyor.

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