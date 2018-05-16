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İsrail'in hedefinde çocuklar var

Gazze'de çıkan olaylarda 8 aylık bir bebeği katleden İsrail ordusu, şimdi de küçük çocukları gözaltına almaya başladı.

Haber Merkezi | 16.05.2018 - 07:50..
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İsrail'in hedefinde çocuklar var

Tarih, Amerika'nın onayıyla İsrail'in uyguladığı katliamları yazacak.

ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını protesto eden Filistinli göstericiler, İsrail ordusunun hedefi oldu. Hain saldırılarda 60 Filistinli şehit olurken, binlercesi de gerçek mermilerle yaralandı.

İSRAİL TERÖRÜ

Arap dünyasının sessizliğini koruduğu katliam karşısında en sert tepki Türkiye'den geldi. İsrail büyükelçisinin Türkiye'den kovulmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sert açıklamalar yaptı.

Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ellerinde Filistinlilerin kanı olduğunu söyledi.

KÜÇÜK ÇOCUKLAR DA HEDEFTE

Bölgede gerilim devam ederken; İsrail ordusu çocukları da hedef almaya başladı.

Olaylarla ilgisi bile olmayan küçücük çocukları gözaltına alan İsrail ordusu, çocuklara gözaltına işkence yapmaya başladı.

İsrail'in hedefinde çocuklar var

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