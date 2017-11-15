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İsrail'in İsveç'e ödediği tazminat Gazze'ye kullanılacak

İsveç 'Ship to Gaza' derneği, İsrail yönetiminden aldığı tazminatı Gazze ambargosunu delmek için kullanacağını açıkladı

15.11.2017 - 17:08
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İsrail asıllı İsveç vatandaşı aktivist Dror Feiler, İsrail yönetiminin uluslararası sularda el koyduğu Estella gemisi için ödediği tazminatı, Gazze ambargosunu delmek için kullanacaklarını açıkladı.

İsrail'in İsveç'e ödediği tazminat Gazze'ye kullanılacak

GAZZE ABLUKASI İÇİN KULLANILACAK

İsrail asıllı İsveç vatandaşı ve İsveç 'Ship to Gaza' derneği üyesi aktivist Feiler, İsrail tarafından 2012'de uluslararası sularda el konulan Estella gemisi için İsrail'den kazandıkları tazminatı yeni bir girişim için kullanacaklarını söyledi.

Gazze'ye yardım götüren Estella gemisine el koyduğu için İsrail yönetimine dava açtıklarını kaydeden Feiler, "Yüksek Mahkeme, İsrail’in gemiye el koyma hakkı olmadığını ve İsrail'in tazminat ödemesi gerektiği yönünde karar verdi. İsrail yetkilileri, 'Ship to Gaza' derneği yöneticileri ile ödenecek tazminatın miktarı konusunda görüşmelere başlamıştı. Şu anda tazminat İsrail tarafından ödendi. Ama rakam vermek istemiyorum. Şunu söyleyebilirim; ödenen rakam bir gemi almaya yeterli." dedi.

Feiler, söz konusu tazminatı, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ambargoyu delmek amacıyla "Gazze İçin Donanma" girişiminde kullanacaklarını aktardı.

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