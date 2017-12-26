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İsrail'in Kudüs yüzsüzlüğü

İsrail yönetimi, BM'nin kararını hiçe sayarak Kudüs konusundaki emellerini gerçekleştirmeye çalışıyor. Dışişleri Bakanlığı, büyükelçilikleri taşımayı düşünen 10 ülke ile temasta olduklarını açıkladı.

Haber Merkezi | 26.12.2017 - 11:37..
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İsrail'in BM'den aldığı tarihi Kudüs cevabı, Netanyahu hükümetine az geldi. Kudüs konusunda yeni girişimler yapmaya çalışan İsrail Dışişleri Bakanlığı, Tel Aviv'den Kudüs'e büyükelçiliklerini taşımaları için 10 ülke ile temas halinde olduklarını açıkladı.

İsrail'in Kudüs yüzsüzlüğü

10 ÜLKE İLE TEMAS HALİNDEYİZ

İsrail radyosuna konuşan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Tzipi Hotovely, büyükelçiliklerin taşınması konusunda "Bazıları Avrupa'da olmak üzere en az 10 ülke ile temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık'ta Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını ve Tel Aviv'deki büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararı aldıklarını duyurmuştu.

İsrail'in Kudüs yüzsüzlüğü

"DAHA SADECE BAŞLANGIÇ"

İsrail Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hotovely skandal açıklamasını sürdürdü. BM kararına rağmen bu emelden vazgeçeyeceklerini belirten Hotovely, "Bu daha başlangıç." sözlerini kullandı.

Radyoya verdiği demecinde Trump'ın açıklamasının büyükelçiliklerin taşınması konusunda 'bir dalgayı tetikleyebileceğini' belirten Hotovely "Şu ana kadar daha sadece başlangıcını gördük." diye konuştu.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da dün yaptığı açıklamada "Diğer ülkeler Kudüs'ü tanıyacak ve büyükelçiliklerini taşıyacakalarını duyuracak. 2'inci bir ülke bunu yaptı ve başkaları da olacak. Bu sadece başlangıç ve bu önemli." demişti.

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