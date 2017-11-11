Tarihçi Talha Uğurluel'in Kudüs gezisi sırasında yanında uğradığı Filistinli esnafın ilginç bir o kadar da kahramanlık barındıran hikayesi.

"HER GÜN TEKLİFE RAĞMEN SATMIYOR"

Uğurluel dükkanın ve sahibinin özelliğini şu sözlerle aktardı; "Bu dükkanın altından Mescid-i Aksa'ya tüneller gidiyor ancak dükkan sahibi İsrailli resmi yetkilerin 24 milyon dolarlık teklifini eddetti. Bizim ülkemizde 'Filistinliler İsrail'e topraklarını sattı' diyen tipler var. Filistinliler topraklarını satmadı. İsrail'in elde ettiği topraklar 1948 ve 1960 yıllarındaki savaşlarda diktatör Arap liderlerin Filistinlilere dönüp bakmamasıyla ele geçirilmiş topraklardır. Bu dükkanın özelliği buradaki 3 dönemi de yaşamış bir dükkan olması ve İsrailliler her gün tekliflerine devam ediyorlar."

İsrail'in milyon dolarlık teklifini reddeden Filistinli VİDEO