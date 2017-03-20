İsrail'in 'O Ses'i bir Türk

İsrail'de düzenlenen The Voice 2017 yarışmasında, Sapir Saban adlı Türk asıllı bir genç kadın kazandı.

JÜRİ DE EŞLİK ETTİ

Önceki programlarda sergilediği performansla dinleyenleri mest eden Saban, Cumartesi günü gerçekleşen finalde Türkçe bir şarkıyla sahne çıktı. İbrahim Tatlıses tarafından 1994 yılında yazılan 'Haydi Söyle' şarkısını seslendiren Sapir Saban, yarışmayı kazandı.

Performans, jüri üyeleri ve izleyiciler tarafından büyük beğeni toplarken, salondaki herkes tarafından ezbere söylenmesiyse dikkat çekti.

Sapir Saban - Hayde Söyle - O Ses İsrail İZLE

