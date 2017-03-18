İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

İsrail medyasında yer alan görüntülü açıklamasında Netanyahu, "Bizim politikamız gayet tutarlı. Gelişmiş silahların Hizbullah'a ulaştırılmaya çalışıldığını tespit ettiğimizde ve elimizde istihbarat bilgisi ile operasyon gücü bulunduğunda bunu önlemek için harekete geçeriz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Netanyahu şöyle devam etti:

"Dün olan da buydu bundan sonra olacak olan da bu. Bu konudaki kararlılığımızdan bahsedebilirim ve bu kararlılığın delili bizim harekete geçiyor olmamızdır. Herkes bunu dikkate almalı, herkes."

İsrail ordusu dün Suriye'de bazı noktalara hava saldırısı düzenlediğini açıklamış ancak hedef alınan noktaların kime ait olduğunu belirtmemişti.

Suriye ordusu da yaptığı açıklamada, bir İsrail uçağını düşürdüklerini, bir diğerini de vurduklarını iddia etmişti. İsrail ordusu ise bu açıklamayı yalanlayarak, İsrail'e ait hiçbir savaş uçağının zarar görmediğini öne sürmüştü.

İsrail ordusunun açıklamasında, Suriye'nin uçaksavarlarla karşılık verildiği bilgisi yer alırken, "Suriye tarafından atılan roketler, İsrail hava kuvvetlerine ait hava savunma sistemleri tarafından imha edildi." denilmişti.