taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.491
USD
3,6358
EURO
3,9089
ALTIN
143,67
PETR
51,7300

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail savaş uçaklarının dün sabah Suriye'ye düzenlediği hava saldırısı düzenlediğini kabul etti.

18.03.2017 - 14:41
  1. Haberler
  2. Dünya

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

İsrail medyasında yer alan görüntülü açıklamasında Netanyahu, "Bizim politikamız gayet tutarlı. Gelişmiş silahların Hizbullah'a ulaştırılmaya çalışıldığını tespit ettiğimizde ve elimizde istihbarat bilgisi ile operasyon gücü bulunduğunda bunu önlemek için harekete geçeriz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Netanyahu şöyle devam etti:

"Dün olan da buydu bundan sonra olacak olan da bu. Bu konudaki kararlılığımızdan bahsedebilirim ve bu kararlılığın delili bizim harekete geçiyor olmamızdır. Herkes bunu dikkate almalı, herkes."

İsrail ordusu dün Suriye'de bazı noktalara hava saldırısı düzenlediğini açıklamış ancak hedef alınan noktaların kime ait olduğunu belirtmemişti.

Suriye ordusu da yaptığı açıklamada, bir İsrail uçağını düşürdüklerini, bir diğerini de vurduklarını iddia etmişti. İsrail ordusu ise bu açıklamayı yalanlayarak, İsrail'e ait hiçbir savaş uçağının zarar görmediğini öne sürmüştü.

İsrail ordusunun açıklamasında, Suriye'nin uçaksavarlarla karşılık verildiği bilgisi yer alırken, "Suriye tarafından atılan roketler, İsrail hava kuvvetlerine ait hava savunma sistemleri tarafından imha edildi." denilmişti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump'ın esprisi Merkel'i şaşırttı

Trump'ın esprisi Merkel'i şaşırttı

128
Paris'te iki terör saldırısı birden yaşandı

Paris'te iki terör saldırısı birden yaşandı

138
Çanakkale Köprüsü'nün yapımına hayır diyenler var

Çanakkale Köprüsü'nün yapımına hayır diyenler var

181
Aykut Kocaman'dan sevinmedi diyenlere: Kepazelik

Aykut Kocaman'dan sevinmedi diyenlere: Kepazelik

24
Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin'in kardeşi buluştu

Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin'in kardeşi buluştu

58
Fransız bakanın eflatun çorapları

Fransız bakanın eflatun çorapları

19
Aboubakar rakibine neden kafa attığını açıkladı

Aboubakar rakibine neden kafa attığını açıkladı

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM