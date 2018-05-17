İsrail'in törene katılan ülke sayısı yalan çıktı

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşınmasının yankıları hala devam ederken, İsrail Dışişleri Bakanlığı 32 ülkenin açılışa katıldığını belirtmişti. Ancak bu rakamın da yalan olduğu ortaya çıktı.

22 ÜLKE KATILDI

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail basınına verdiği listede yer alan bazı ülkelerin büyükelçiliğin açılış törenine katılmadığı ortaya çıktı. Kudüs'teki ABD Büyükelçiliği törenine açıklanan 32 rakamının yerine sadece 22 ülkeni katıldığı belirlendi.

Törene katılacağı belirtilen ancak törende yer almayan ülkeler ise: Fildişi Sahilleri, El Salvador, Panama, Peru, Filipinler, Sırbistan, Güney Sudan, Tayland, Ukrayna, Arnavutluk ve Vietnam oldu.

NEDEN BELİRTİLMEDİ

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın törene katılma kararı alan ülkelerin listesini 'daha fazla' göstermesinin nedeni bilinmiyor. İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli hayatını kaybetmiş, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere en az 3 bin kişi yaralanmıştı.