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İsrail'in tutukladığı Filistinli Nahle açlık grevinde

Açıkça bir suç yöneltmeksizin İsrail tarafından tutuklanan Filistinli Bacis Nahle'nin açlık grevine başladı.

09.11.2017 - 00:14
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Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esir İşleri Heyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, Bacis Nahle'nin, dün Ramallah'ın kuzey kesimindeki Celazun Mülteci Kampı'nda gözaltına alınmasının akabinde, "açıkça suç yöneltilmeksizin" tutuklanmasını protesto etmek için açlık grevine başladığı belirtildi.

İsrail'in tutukladığı Filistinli Nahle açlık grevinde

19 YILI İSRAİL HAPİSHANESİNDE GEÇTİ

Açıklamada, 52 yaşındaki Nahle'nin çeşitli zamanlarda toplam 19 yılını İsrail hapishanelerinde geçirdiği, çocuklarından birinin de İsrail'in Ofer Cezaevi'nde tutulduğu ifade edildi.

Hamas mensubu Nahle'nin son olarak İsrail hapishanelerinde 17 ay tutuklu kaldıktan sonra 31 Ağustos'ta serbest bırakıldığı aktarıldı.

7000 FİLİSTİNLİ HAPİSTE

Filistin makamlarının resmi verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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İsrail'in tutukladığı Filistinli Nahle açlık grevinde

İsrail'in tutukladığı Filistinli Nahle açlık grevinde

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