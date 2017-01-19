İsrail'in yıkıcı politikalarına Filistin'de protestolar

Nüfusunun tamamını Filistinlilerin oluşturduğu Ummu'l Fahm kentinde bir araya gelen göstericiler, Ummul Hayran beldesindeki olaylara ve yıkımlara tepki göstererek, "Evlerimizin yıkılması affedilemez yeni bir felakettir", "Ummul Hayran'daki yıkımlar yolsuzlukların üzerini örtmektir" yazılı pankartlar açtı.

İsrail güçlerinin söz konusu ihlallerini protesto amacıyla Ummu'l Fahm ile kuzeybatıda yer alan Vadi Ara beldesi arasındaki "65" Karayolunu trafiğe kapatan göstericiler, İsrail'de yaşayan Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması çağrısında bulundu.

Bu arada 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah da yayımladığı açıklamada, kentteki yıkımları, "İsrail'in delilik sahnesi" olarak nitelendirdi.

Salah açıklamasında, "Her geçen gün Arap karşıtı siyaseti artan İsrail, bizi vatanımızdan kopartarak hırslarını gerçekleştirmeye çalışmaktadır." ifadesine yer verdi.

Yüksek Arap Takip Komitesi bünyesindeki Özgürlükler Komisyonu Başkanı Şeyh Kemal Hatib de Komite'nin bir günlük "sivil itaatsizlik" ve 3 günlük yas kararı aldığını duyurmuştu.

İsrail askerlerinin, bu sabah Necef çölünde Arap vatandaşların yaşadığı Ummul Hayran beldesine yaptığı baskın sırasında çıkan olaylarda İsrail vatandaşı iki Arap ve bir İsrail askeri ölmüştü. İsrail güçleri, köydeki ev ve barakaları yıkmıştı.

İsrail'in 8,5 milyonluk nüfusunun yaklaşık 2 milyonu, 1948'deki savaş ve sonrasında yaşanan işgale rağmen yurtlarında kalarak İsrail vatandaşı olan Filistinlilerden oluşuyor. Tel Aviv yönetimi, söz konusu Filistinlileri "İsrailli Araplar" diye tanımlıyor.

Uluslararası, Filistinli ve İsrailli insan hakları kuruluşlarına göre de İsrail hükümetleri, ülkede yaşayan Arap azınlığa karşı ayrımcı politikalar izliyor.