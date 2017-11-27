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İsrail'in yıkım kararı Kudüslü 138 aileyi evsiz bırakacak

İsrail yönetimindeki Kudüs Belediyesi Filistinlilere ait 138 daireyi yıkma kararı aldı.

AA | 27.11.2017 - 12:45..
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AA
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İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi, Kudüs'ün kuzeyindeki Kefer Akab beldesinde 138 daire ve bir mescitten oluşan 6 binayı "ruhsatsız olduğu ve caddeyi böldüğü" iddiasıyla yıkmaya hazırlanıyor.

FİLİSTİNLİLER KOVULUYOR

Filistinli aileler, Kudüs Belediyesi'nin geçen eylül ayında aldığı yıkım kararına yaptıkları itirazın İsrail mahkemesi tarafından reddedilmesi üzerine, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için son çare olarak uluslararası kuruluşlardan ve insan hakları örgütlerinden destek bekliyor.

İsrail'in evsiz bırakmakla tehdit ettiği 138 aileden sadece biri olan Eymen Ramiye, yaşadıkları mağduriyeti anlattı.

YASAL EVLER İZİNSİZ  OLDUKLARI GEREKÇESİYLE YIKILIYOR

Binbir zahmetle satın aldıkları Ayrım Duvarı yakınındaki evlerine taşınalı henüz 14 ay olduğunu belirten Ramiye, "On sekiz yıllık çalışmamın ürünü olan tüm birikimimi ve eşime ait altınları satarak bu daireyi satın aldım. Ödemelerim ise hala devam ediyor. İsrail belediyesinin söz konusu yıkım planını uygulamaya koyması halinde yılların emeği, tüm birikimlerimiz bir anda yok olacak." dedi.

EVSİZ BIRAKILIYORLAR

Konut fiyatlarındaki pahalılık ve yüksek vergiler nedeniyle Kudüs'ün içlerinden buraya göçe zorlandıklarını ifade eden Ramiye, "Nereye gidebiliriz? Burası bizim evimiz ve burada kalmak da en doğal hakkımız. Eğer evleri yıkmak istiyorlarsa gelsinler başımızın üstüne yıksınlar, bizim hiçbir yere gitmeye niyetimiz yok." diye konuştu.

Ramiye, sonucu ne olursa olsun ailesiyle birlikte evlerinden çıkmamakta kararlı olduklarını vurguladı.

İsrail mahkemesinin yıkım kararına yönelik itirazları geçen ay sonunda reddetmesi üzerine Filistinli ailelerden bazıları, söz konusu binaların içindeki eşyalarla birlikte yıkılmasından endişe ederek dairelerini boşaltırken, bazıları ise evlerini terk etmemekte ve İsrail belediyesinin yıkım kararı ile sonuna kadar mücadelede kararlı olduklarını ifade ediyor.

AMAÇ FİLİSTİN VARLIĞINI BİTİRMEK

Öte yandan Kudüs'ün kuzey mahallelerinden sorumlu halk komitesinin başkanı olan Münir Zuğayyir de İsrail'in "yol açma" bahanesiyle söz konusu binaları yıkmaya çalıştığını söyledi.

Zuğayyir, "İsrail belediyesi, 'yol açma' bahanesiyle Filistinli 138 aileyi zorla yerinden etmeye çalışıyor. Aileler her an evlerinin yıkılacağı endişesiyle, korku ve panik içinde yaşıyor." dedi.

Yıkım kararının "siyasi" olduğunu vurgulayan Zuğayyir, asıl amacın Kudüs'teki Filistin ve Müslüman varlığını azaltarak kenti Yahudileştirme çabası olduğunu dile getirdi.

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