İsrail'in yıkım siyaseti protesto edildi

İran'da yüz binlerce gösterici Amerika'yı protesto etti

Bazı kuruluşlar, aşırıcılıkla mücadele etmeleri için kendilerine ayrılmış 100 binlerce dolarlık federal yardımı geri çeviriyor.

1 Rıdvan Dilmen: Fenerbahçeliler ve halkımız dikkat etsin NTV Spor yorumcusu Dilmen, hakem hatalarının ve futbolda bir siredir artan gerginliğin bir amacı olduğunu öne sürdü.

2 PYD ile Esad rejimi arasında Fırat Kalkanı pazarlığı Terör örgütü PYD, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Bab'dan sonra kontrol ettiği bölgelere yönelmesini engellemek için rejimin bayraklarını asacak.

3 11 yaşındaki Türk kızı Talya Özdemir BM'de konuştu Uluslararası Bilim Kadınları ve Kızları Günü'nde düzenlenen toplantıda konuşan Talya Özdemir, BM kürsüsünden hitap eden en genç Türk oldu.

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5 Reina saldırganından oğluna kan donduran vasiyet Masharipov'un hazırladığı veda videosunda, oğlunun da büyüyünce kendisi gibi intihar eylemi yapması tavsiyesinde bulunduğu tespit edildi.

6 Uyuyan adamın telefonunu çaldı VİDEO ABD'nin New Orleans şehrinde, bir kişi, bekleme salonunda uyuyan adamın telefonunu gözüne kestiriyor.