taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.895
USD
3,8668
EURO
4,4886
ALTIN
159,24
PETR
63,4700

İsrail'le gizli görüşmeler yapan İngiliz bakan istifa etti

İsrail'in kendisine nüfuz sağlaması için gizli temaslar kuran İngiliz Bakan Priti Patel, detayların oraya çıkması sonucu istifa etti.

09.11.2017 - 01:21
  1. Haberler
  2. Dünya
İsrail'le gizli görüşmeler yapan İngiliz bakan istifa etti

Adı İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Partinin lider adayları arasında da geçen Patel'in, görüş*melere 2 günlük İsrail tatili sırasında başladığı iddia edildi.

İsrail'le gizli görüşmeler yapan İngiliz bakan istifa etti

TATİLE GİTTİ GİZLİ PLANLAR YAPTI

Priti Patel'in İsrail'de ağustos ayında yaptığı tatil sırasında 2 gün boyunca bazı İsrailli siyasetçiler, sivil toplum örgütleri ve şirketler ile ülkesinin Dışişleri Bakanlığının bilgisi dışında görüştüğü ortaya çıkmıştı. Patel, söz konusu görüşmelerle ilgili haberlerin basında yer almasından sonra yaptığı açıklamada, görüşmelerin Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın bilgisi dahilinde olduğunu söylemiş ancak Johnson bunu doğrulamamıştı.

Priti Patel daha sonra yaptığı açıklamada ise Dışişleri Bakanlığına da Boris Johnson'a da görüşmeler öncesinde bilgi vermediğini kabul ederek, özür dilemişti.

Ancak Patel'in tartışılan temaslarına ilaveten İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Güvenlik Bakanı Gilad Erdan ve Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Yuval Rotem ile de bir araya geldiği öğrenilmişti.

İsrail'le gizli görüşmeler yapan İngiliz bakan istifa etti

FİLİSTİN'E GİDEN YARDIM BÜTÇESİNİ KÜÇÜLTMEYE ÇALIŞTI

Patel'in, temasları sırasında 'İsrail'in Muhafazakar Dostları' (CFI) adlı lobi grubunun onursal başkanı Lord Stuart Polak'ı yanına alması da tepki çekmişti. Priti Patel, bir dönem CFI'nin başkan yardımcılığını da yapmıştı. Patel'in İsrail görüşmelerinde Uluslararası Kalkınma Bakanlığının yetki alanına giren konuların ele alınması ve muhataplarına 'Bakanlık' sıfatıyla sözler vermesi tartışma yaratmıştı. Priti Patel'in, İngiltere'nin Filistin'e ayırdığı yıllık 68 milyon sterlinlik yardım bütçesini küçültmeye çalıştığı iddia ediliyordu.

İsrail'le gizli görüşmeler yapan İngiliz bakan istifa etti

İSRAİL'DEN LİDERLİK YARIŞINDA DESTEK İSTEDİ

Muhafazakar Partinin lider adaylarından Patel, İsrail lobisiyle yakın ilişkisini, liderlik yarışında kendisine bağış ve nüfuz sağlamak için kullanmakla suçlanıyordu.

Resmi ziyaret için gittiği Uganda'dan Başbakan Theresa May tarafından bugün acil bir şekilde ülkeye çağırılan Patel, Başbakanlık Ofisi "10 Numara"da 30 dakika süren görüşmenin ardından istifa dilekçesini verdi.

İsrail'le gizli görüşmeler yapan İngiliz bakan istifa etti

İlginizi Çekebilir
ABD'de güvencesiz hastalar günlerce sıra bekliyor
Sigortası ve yeterli parası olmayan binlerce hasta, farklı kentlerde kurulan ücretsiz mobil sağlık kliniklerinde tedavi oluyor.
Pakistan'da 80 kişiyi taşıyan otobüs devrildi
Pakistan'da bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 24 kişi hayatını kaybetti.
İsrail'in tutukladığı Filistinli Nahle açlık grevinde
Açıkça bir suç yöneltmeksizin İsrail tarafından tutuklanan Filistinli Bacis Nahle'nin açlık grevine başladı.
Kolombiya'daki selde 4 kişi hayatını kaybetti
Kolombiya'nın Corinto şehrinde bastıran sağanak yağışta nehrin taşması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AK Partili teşkilatlar Anıtkabir'e gidiyor

AK Partili teşkilatlar Anıtkabir'e gidiyor

59
İsrail'in tutukladığı Filistinli Nahle açlık grevinde

İsrail'in tutukladığı Filistinli Nahle açlık grevinde

6
ABD'de vergi reformu ile kamu borcu daha da artacak

ABD'de vergi reformu ile kamu borcu daha da artacak

1
İsrail'le gizli görüşmeler yapan İngiliz bakan istifa etti

İsrail'le gizli görüşmeler yapan İngiliz bakan istifa etti

0
Pakistan'da 80 kişiyi taşıyan otobüs devrildi

Pakistan'da 80 kişiyi taşıyan otobüs devrildi

1
İspanyol bakan: Bağımsızlık referandumu olabilir

İspanyol bakan: Bağımsızlık referandumu olabilir

1
ABD'de güvencesiz hastalar günlerce sıra bekliyor

ABD'de güvencesiz hastalar günlerce sıra bekliyor

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM