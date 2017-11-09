İsrail'le gizli görüşmeler yapan İngiliz bakan istifa etti

Adı İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Partinin lider adayları arasında da geçen Patel'in, görüş*melere 2 günlük İsrail tatili sırasında başladığı iddia edildi.

TATİLE GİTTİ GİZLİ PLANLAR YAPTI

Priti Patel'in İsrail'de ağustos ayında yaptığı tatil sırasında 2 gün boyunca bazı İsrailli siyasetçiler, sivil toplum örgütleri ve şirketler ile ülkesinin Dışişleri Bakanlığının bilgisi dışında görüştüğü ortaya çıkmıştı. Patel, söz konusu görüşmelerle ilgili haberlerin basında yer almasından sonra yaptığı açıklamada, görüşmelerin Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın bilgisi dahilinde olduğunu söylemiş ancak Johnson bunu doğrulamamıştı.

Priti Patel daha sonra yaptığı açıklamada ise Dışişleri Bakanlığına da Boris Johnson'a da görüşmeler öncesinde bilgi vermediğini kabul ederek, özür dilemişti.

Ancak Patel'in tartışılan temaslarına ilaveten İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Güvenlik Bakanı Gilad Erdan ve Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Yuval Rotem ile de bir araya geldiği öğrenilmişti.

FİLİSTİN'E GİDEN YARDIM BÜTÇESİNİ KÜÇÜLTMEYE ÇALIŞTI

Patel'in, temasları sırasında 'İsrail'in Muhafazakar Dostları' (CFI) adlı lobi grubunun onursal başkanı Lord Stuart Polak'ı yanına alması da tepki çekmişti. Priti Patel, bir dönem CFI'nin başkan yardımcılığını da yapmıştı. Patel'in İsrail görüşmelerinde Uluslararası Kalkınma Bakanlığının yetki alanına giren konuların ele alınması ve muhataplarına 'Bakanlık' sıfatıyla sözler vermesi tartışma yaratmıştı. Priti Patel'in, İngiltere'nin Filistin'e ayırdığı yıllık 68 milyon sterlinlik yardım bütçesini küçültmeye çalıştığı iddia ediliyordu.

İSRAİL'DEN LİDERLİK YARIŞINDA DESTEK İSTEDİ