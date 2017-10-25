İsrailli aşırı sağcı milletvekili Mescid-i Aksa’ya girdi

İsrail aşırı sağcı parti milletvekili Yehuda Glick, Mescid-i Aksa'ya oğlu ile baskın gerçekleştirdi. Baskın sırasında İsrail polisleri Glick'in etrafında etten duvar ördü.

MÜSLÜMANLARIN KAPISINDAN GİRDİ

İsrail polisi eşliğinde oğlu ile Harem-i Şerif'in avlusuna giren Glick, kutsal mabedde yaptığı dua ve geziden sonra El-Meğaribe Kapısı'ndan çıktı. Milletvekili Glick Aksa'da yaptığı ritüllerin ardından İsrail Başbakanı Netanyahu’ya hitaben "teşekkür" içerikli yazılı açıklama yayımladı.

YAHUDİ VEKİLLERİN AKSA'YA GİRİŞİ

Başbakan Netanyahu, Yahudilerin 2015’te giderek artan Mescid-i Aksa baskınları nedeniyle Kudüs ve Filistin genelinde yaşanan olayların ardından, Yahudi milletvekillerinin Harem-i Şerif’e girişlerini yasaklamıştı. Ancak Netanyahu, ağustos ayında yasağı kaldırarak, Yahudi milletvekillerinin daha önceden izin almaları şartıyla Mescid-i Aksa’ya girişlerine izin vermişti.

Likud Partisi üyesi Glick ve HaBayt HaYahudi (Yahudi Evi) Partili Shuli Moalem, Netanyahu’nun yasağı kaldırmasının ardından Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen ilk milletvekilleri olmuştu.

MÜSLÜMANLARA YAŞ SINIRLAMASI, YAHUDİLERE SERBESTLİK

Tel Aviv yönetimi 2003'ten itibaren Yahudi yerleşimcileri, polis korumasında Aksa'nın avlusuna alıyor ve zaman zaman Müslümanların girişlerine yaş sınırlaması getiriyor. Birçok radikal İsrailli örgüt ve siyasetçi, üzerinde daha önce iki kez yıkılan bir Yahudi tapınağının bulunduğuna inandıkları Harem-i Şerif'in kendileri için de ibadete açılması çağrısında bulunuyor.









