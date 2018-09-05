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İsrailli aşırı sağcı milletvekilinden Aksa'ya baskın

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisi'nden milletvekili Yehuda Glick, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

AA | 05.09.2018 - 15:04..
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Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, Likud Partisi'nden aşırı sağcı milletvekili Yehuda Glick, İsrail polisi eşliğinde Fas (El-Meğaribe) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'in avlusuna girdi.

İsrailli aşırı sağcı milletvekilinden Aksa'ya baskın

YAHUDİ VEKİLDEN BASKIN

Glick, Aksa'nın avlusunda bir müddet dolaştıktan sonra Harem-i Şerif'i terk etti.

Aynı zamanda haham olan Glick, Mescid-i Aksa'ya baskın yapan Yahudi milletvekillerinin öncüsü sayılıyor.

İsrailli aşırı sağcı milletvekilinden Mescid-i Aksa'ya baskın - VİDEO

3 AYDA BİR GİRİŞ İZNİ

İsrail Başbakanı Netanyahu, temmuz ayı başında İsrailli milletvekillerinin 3 ayda 1 kez olmak üzere Mescid-i Aksa'ya girmelerine izin vermiş, İsrail Meclisi Basın Ofisi de Aksa'ya girmek isteyen milletvekilleri için uygulanacak ayrıntılı talimatları duyurmuştu.

İsrailli aşırı sağcı milletvekilinden Aksa'ya baskın

İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya girmeleri nedeniyle Filistinliler ile İsrail güçleri arasında yaşanan gerginlik sebebiyle Netanyahu, Ekim 2015'te İsrail Meclisi üyesi milletvekilleri ve bakanların Mescid-i Aksa'ya girmelerini yasaklamıştı.

İŞGAL ALTINDAKİ KENT: DOĞU KUDÜS

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

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