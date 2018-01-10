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İsrailli Bakan: Daha çok Filistinli kanı dökülmeli

İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel, Batı Şeria'daki gösterilerde daha fazla Filistinlinin ölmesini istedi.

Haber Merkezi | 10.01.2018 - 17:30..
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ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı dünyanın birçok yerinden tepkiyle karşılanmış ve Birleşmiş Milletler de yasa dışı kararı tanımamıştı.

İSRAİL'İN ZULMÜ BİTMEK BİLMİYOR

Tasarının konuşulduğu ilk günden beri tepkisini ortaya koyan Filistin halkına, İsrail askerleri sert müdahale etti. Hasta, kadın ve çocuk ayırmaksızın gerçek mermiyle halka zulüm eden güvenlik güçleri karşısında, Filistinliler her zaman tepkisini ortaya koydu.

Şimdi de yasa dışı yerleşim bahanesiyle Batı Şeria'da Filistinlileri evinden eden İsrail'den yeni bir açıklama geldi.

"DAHA FAZLA FİLİSTİNLİNİN ÖLME ZAMANI GELDİ"

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, Yahudi yerleşimlerinin bir hahamının silahlı saldırıda öldürülmesi üzerine İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel, daha çok Filistinli kanı dökülmesini istedi.

Ariel, ''Bize ateş ediyorlar, sonra da bizim güçlerimizin onlara saldırdığını iddia ediyorlar. Artık onların da yaralanmasının, ölmesinin zamanı geldi.'' dedi.

"AİLELER EVLERİNDEN SÜRÜLSÜN"

Saldırı düzenleyenlerin ailelerin evlerinden sürülmesi, evlerin yok edilmesi talebinde bulunan Ariel ''Savunma Bakanı'nın harekete geçeceğinden eminim. İsrail kamuoyu onun arkasında. Kimse bu terörü kabul edecek değil.'' diye konuştu.

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