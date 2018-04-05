İsrailli bakan Filistinli sivilleri tehdit etti

Filistinlilerin düzenlediği barışçıl gösterileri provokasyon olarak niteleyen Liberman, "Filistinliler provoke etmeye, İsrail egemenliğine zarar vermeye ve İsrail güvenliğini ihlal etmeye çalışırsa bunun, askerlerimiz tarafından verilecek çok güçlü bir karşılığı olacak." dedi.

ÖLDÜRMEYE DEVAM EDECEKLER

İsrail devlet radyosuna açıklama yapan Liberman, "İsrail ordusunun Gazze sınırında herhangi bir muhtemel senaryo için hazır olduğunu" ifade ederek tehditte bulundu.

Ordunun cuma gününden bu yana aşırı güç kullanmasına işaret eden Liberman, aynı şekilde karşılık vermeye devam edeceklerini belirterek, tansiyonu yükseltme, Gazze'yi işgal etme ya da askeri bir operasyon düzenleme niyeti taşımadıklarını iddia etti.

İsrail ablukası altındaki Gazze sınırında gösteri düzenleyen sivillerin masum insanlar olmadığını iddia eden Liberman, Hamas'ı eleştirerek, sınırda provokasyon yaptığını ileri sürdü.