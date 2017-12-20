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İsrailli bakandan Filistin kahramanına küstah sözler

İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennet, dün gözaltına alınan Filistin'in kahraman kızı Ahed Temimi için 'Ömrü hapishanede son bulacak' açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi | 20.12.2017 - 10:17..
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İsrailli bakandan Filistin kahramanına küstah sözler

Filistin'de devam eden Kudüs direnişinde İsrail askerlerinin barbarlığı bitmek bilmiyor.

Küçük çocukları ve gençleri hapishanelere dolduran İsrail askerleri dün de "Filistin Kahramanı" olarak tanınan ve küçük yaşta İsrail askerleri karşısındaki dik duruşu ve kavgası ile hatırlanan Ahed Temimi'nın evine baskın gerçekleştirilmişti.

İsrailli bakandan Filistin kahramanına küstah sözler

Henüz 16 yaşında olan Temimi gözaltına alınırken, İsrail'in Eğitim Bakanı Naftali Bennet'dan skandal bir açıklama geldi. Bennet Temimi için "ömür boyu hapis" cezası istedi.

İsrailli bakandan Filistin kahramanına küstah sözler

"ÖMRÜ HAPİSLERDE SON BULACAK"

Küçük çocukların eğitimden ve varlığından sorumlu olan Bennet, genç kız için vicdansız bir açıklama yaparak ''Hayatı hapishane hücresinde son bulacak'' sözlerini söyledi.

İsrail askerlerine kafa tutan Filistinli kız VİDEO


İsrailli bakandan Filistin kahramanına küstah sözler

Bennet'in bu skandal sözlerine sosyal medyadan büyük tepkiler gelirken, İsrail zulmü bununla da sınırlı kalmadı. Savunma Bakanı Avigdor Lieberman'da genç kız ve ailesine tüm acımasızlığı ile yaklaşarak hakettiğini bulacak dedi.

İsrailli bakandan Filistin kahramanına küstah sözler

"HAK ETTİKLERİ ŞEYDEN KURTULMAYACAKLAR"

Savunma Bakanı Avigdor Lieberman konu ile ilgili aile ve genç kıza tüm nefretini kustu. Kudüs ve Fliistin'in özgürlüğü için direnen herkesin hakettiğini bulacağını, yalnızca bunun Ahed ile kalmayacağını belirtti.

İsrailli bakandan Filistin kahramanına küstah sözler

Lieberman, ''Müdahil olan herkes, sadece kız değil, ailesi ve çevresindekiler de hak ettikleri şeyden kurtulamayacaklar. Gün içinde vahşileşen gece olduğunda yakalanır. Bu da önemli bir mesajdır. 'İsrail ordusu en insani ordudur ve başka ülkelerde bulunmayan değerlere göre hareket eder. Ama hümanizm uğruna gücünü ve savunmasını feda edecek değildir'' ifadelerini kullandı.

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