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İsrailli Bakan'dan Suudi Müftü'yü tebrik

İsrail'e karşı savaşmanın caiz olmadığını söyleyen Suudi Müftü'yü, İsrail İletişim Bakanı tebrik ederek ülkelerine davet etti.

14.11.2017 - 10:07
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İsrailli Bakan'dan Suudi Müftü'yü tebrik

İsrail İletişim Bakanı Eyüp Kara, Suudi Arabistan Müftüsü ve Ulema Heyeti Başkanı Abdülaziz Al-i Şeyh'i, "İsrail'e karşı savaşmanın caiz olmadığını, Hamas'ın terör örgütü olduğunu ve Hizbullah'a karşı İsrail ordusuyla iş birliği yapılabileceği." yönündeki fetvasından dolayı tebrik ederek ülkesine davet etti.

İsrailli Bakan'dan Suudi Müftü'yü tebrik

Dürzi asıllı bakan Kara, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"SAYGIYLA KARŞILANACAKTIR"

"Suudi Arabistan Müftüsü ve Ulema Heyeti Başkanı Abdülaziz Al-i Şeyh'i Yahudilere karşı savaşmayı ve onları öldürmeyi yasaklayan fetvasından dolayı tebrik ediyoruz. Al-i Şeyh, Hamas'ın terör örgütü olduğunu ve Filistinlilere zarar verdiğini, Aksa'da yapılan gösterilerin demagojik olduğunu ve İsrail ordusu ile Hizbullah'ı yok etmek için iş birliği yapılabileceğini söyledi. Ben Müftü'yü İsrail'i ziyaret etmeye davet ediyorum; yüksek düzeyli bir saygıyla karşılanacaktır."

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