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İsrailli bakan: Yahudi devleti insan haklarından önce gelir

İsrail Adalet Bakanı Ayelet Shaked, İsrail meclisinde yaptığı konuşmada, insan hakları ihlali pahasına da olsa İsrail’in Yahudi çoğunluğu ve demokrasisini sürdürmesi gerektiğini söyledi.

İHA | 14.02.2018 - 13:09..
  1. Haberler
  2. Avrupa
İsrailli bakan: Yahudi devleti insan haklarından önce gelir

Ayelet Shaked, İsrail devletinin İsrail’in bir Yahudi devleti olma karakterini sürdürmesini için bazen eşitlik ilkesinin görmezden gelinmesi gereken yerler olduğunu söyledi.

"YAHUDİLER İÇİN EŞİT HAKLAR VARDIR"

Ayelet Shaked, "İsrail bir Yahudi devletidir, o bir milletler devleti değildir. Yani, bütün milletler için değil bütün vatandaşlar için eşit haklar vardır.” dedi.

İsrail parlamentosu tarafından onaylanması gereken Milli Devlet Kanunu, geçen Mayıs ayında Knesset’e bir defa görüşüldü. Kanun, devletin kendi geleceğine karar vermesi yalnızca İsrail halkına ait olduğunu öngörüyor. Bu kanuna göre İsrail’in işgali altında yaşayan 1 milyon 700 bin Filistinlinin dili olan Arapça, resmi dil olarak kabul edilmiyor.

Ayelet Shaked İsrail Adalet Bakanı oldu

İsrailli bakan: Yahudi devleti insan haklarından önce gelir

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