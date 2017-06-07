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İsrailli dernek: Arapların kanı helal görülüyor

İsrail Vatandaş Hakları Derneği, Kefr Kasım beldesinde polisin bir Arap gencin ölümüne neden olduğu olayın soruşturulmasını istedi.

07.06.2017 - 06:23
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İsrail Vatandaş Hakları Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İsrail polisinin Kefr Kasım’da yaşanan olayla muamelesi Arap vatandaşlarının kanının dökülmesinin helal görüldüğü politikalarını ortaya koyuyor. Bu muamele İsrail polisinin Arap vatandaşlara karşı ‘ellerin tetikte’ olması gerektiğine dair bir siyasetin izlendiğini gösteriyor.” ifadesi kullanıldı.

İsrail polisinin Arap vatandaşlara karşı ayrımcı davrandığını ve aşırı güç kullandığının altı çizilen açıklamada, “Kefr Kasım’da yaşanan olaylarla ilgili bağımsız ve tarafsız bir soruşturma başlatılmalı.” çağrısı yapıldı.

Kefr Kasım’da yaşanan olaylardan sonra beldeye giden İsrail Parlamentosu’ndaki (Knesset) Ortak Arap Listesi Bloku Başkanı Eymen Avde yaptığı açıklamada, "İsrail polisi ülkede yaşayan Arap azınlığı koruma yerine düşmanca davranıyor." şeklinde konuşmuştu.

Çoğunluğunu Filistinli Arapların oluşturduğu Kefr Kasım beldesinde dün gece İsrail polisi ile yaşanan olaylarda, polisin ateş açması sonucu yaralanan 20 yaşındaki İsrail vatandaşı Ahmet Taha kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili herhangi bir takibat başlatmayan İsrail makamları dün akşam saatlerine doğru gencin cenazesini ailesine teslim etmişti.

Taha’nın cenazesi, tekbirler ve sloganlar eşliğinde binlerce Filistinli tarafından memleketi Kefr Kasım’da toprağa verilmişti.

İsrail'in resmi İstatistik Merkezinin verilerine göre, İsrail'de 1 milyon 400 bini aşkın Arap yaşıyor. Bu, toplam 8 milyonluk ülkenin yüzde 20'sine tekabül ediyor.

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