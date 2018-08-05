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İsrailli Dürziler, Yahudi ulus devlet yasasına tepkili

İsrail'de yaşayan binlerce Dürzi, İsrail'in Yahudi ulus devlet yasasını protesto etti.

İHA | 05.08.2018 - 05:22..
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İsrailli Dürziler, Yahudi ulus devlet yasasına tepkili

Dürziler, İsrail’de kabul edilen ve eşit vatandaşlığı ortadan kaldıran Yahudi ulus devlet yasasını protesto etmek için Tel Aviv’de bir araya geldi.

İsrailli Dürziler, Yahudi ulus devlet yasasına tepkili

Yasa sebebi ile ülkede ikinci sınıf insan muamelesi göreceklerini belirten Dürziler, "Eşitlik" şeklinde sloganlar attı.

İsrailli Dürziler, Yahudi ulus devlet yasasına tepkili

Dürzi ve İsrail bayrakları taşıyan protestoculara çok sayıda Yahudi vatandaş da destek verdi.

İsrailli Dürziler, Yahudi ulus devlet yasasına tepkili

Arapça’nın resmi dil olmaktan çıkarılmasının kabul edilemez olduğunu belirten protestocular, İsrail’in çıkardığı yasanın birçok insanı mağdur ettiğini belirtti.

İsrailli Dürziler, Yahudi ulus devlet yasasına tepkili

İsrailli Dürziler, Yahudi ulus devlet yasasına tepkili

İsrailli Dürziler, Yahudi ulus devlet yasasına tepkili

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