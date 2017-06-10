İsrailli eski bakan: Sünni Araplarla aynı gemideyiz

Yaalon, Katar'a ambargo uygulayan Sünni Arap ülkeleriyle aynı gemide olduklarını söyledi ve bir numaralı düşmanlarının İran olduğunu belirtti.

"SÜNNİ ARAPLARLA AYNI GEMİDEYİZ"

Araplarla İsrail'in bir numaralı ortak düşmanının İran olduğunu belirten Moşe Yaalon, "6 gün savaşı sırasında bize karşı koalisyon kurup bizi yok etmek isteyen Araplar, bugün kendilerini bizimle aynı gemide görüyorlar. Bugün Katar dışındaki Sünni Arap ülkeleriyle aynı gemide hareket ediyoruz. Bunun sonucu olarak da İran'ı bir numaralı düşmanımız olarak görüyoruz." dedi.