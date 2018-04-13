İsrailli fanatikler cami kundakladı

Yahudi yerleşim birimlerine karşı mücadele eden Filistinli aktivistlerden Yusuf Deyriyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup Yahudi yerleşimcinin sabah erken saatlerde Nablus'un güneyindeki Akraba beldesine baskın düzenleyerek Şeyh Seade Camisi'nin girişini ateşe verdiğini söyledi.
SON ANDA KURTARILDI
Yerleşimcilerin caminin duvarına da İbranice ırkçı sloganlar yazdığını belirten Deyriyye, çevredeki halkın dikkati ve anında müdahalesiyle caminin tamamen yanmasının engellendiğini aktardı.
IRKÇI SALDIRI
Nablus'un çevresindeki yasa dışı 39 Yahudi yerleşim biriminde yaklaşık 40 bin yerleşimci yaşıyor. Yahudi yerleşimciler zaman zaman Filistinlilere yönelik çeşitli saldırılar gerçekleştiriyor.