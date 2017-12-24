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İsrailli gazeteci Levy: İsrail uyuşturucu bağımlısı gibi

Ülkesinin yanlış politikalarını her fırsatta eleştiren Haaretz yazarı Gideon Levy, İsrail'in ve hamisi ABD'nin Siyonist-işgalci politikalarını uyuşturucu bağımlılığına benzetti.

Haber Merkezi | 24.12.2017 - 05:28..
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İsrailli gazeteci Levy: İsrail uyuşturucu bağımlısı gibi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 3 büyük semavi dinin merkezi Kudüs'ü, Siyonizmin gölgesindeki İsrail'in başkenti olarak kabul etmesi sonrası, dünya genelinde bu karara en net tepkiler verildi.

Başta Müslüman ülkeler olmak üzere, 128 dünya devletinin Birleşmiş Milletler'de koymuş olduğu tavra karşın, ABD ve hamisi olduğu İsrail'in, istediklerini yapmak adına ne kadar ileri gidebileceklerini, ne kadar alçalabileceklerini, İsrail'i ve ABD'yi en iyi bilen gazetecilerden, yine bir İsrailli Yahudi olan Haaretz yazarı Gideon Levy anlatıyor.

İsrailli gazeteci Levy: İsrail uyuşturucu bağımlısı gibi

ABD'DE İSRAİL LOBİSİNİ YERDEN YERE VURDU

2015'in Nisan ayında ABD'nin başkenti Washingon'daki Uluslararası Basın Kulübü’nün (National Press Club)  İsrail Lobisi (The Israel Lobby) başlıklı konferansında konuşan Gideon Levy'nin sözleri, İsrail ve onun hamiliğini yapan ABD'nin politikalarının ne kadar yanlış olduğunu bugün bir kez daha kanıtlıyor:

"İSRAİL, UYUŞTURUCU BAĞIMLISI BİRİ GİBİ"

“İsrail lobisi olmasaydı ABD daha demokratik bir ülke olurdu. İsrail de daha adil olurdu.”

“Aranızda İsrail’in işgal bağımlısı olmasıyla ilgili şüphesi olan var mı?”

"İsrail bağımlı, hastalıklı ve tedaviye muhtaç bir kişi gibi.. Amerika İsrail’e iyilik değil kötülük yapıyor."

"BU KADAR İŞGALCİ OLUP MAĞDURU OYNAYAN BİR ÜLKE YOK"

"İsrail halkının yalanlarla beyinleri yıkanmış durumda. Tarihte bu kadar işgalci olup kendisini mağdur tanıtan başka hiçbir güç yoktur”

İsrailli gazeteci Levy: İsrail uyuşturucu bağımlısı gibi

GİDEON LEVY KİMDİR

Levy, 1978-1982 yılları arasında Erdoğan’ın 2009 yılında Davos’ta ‘one minute’ çektiği, İsrail’in 9. Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in sözcülüğünü yapmış bir isim.

1982'den beri Haaretz'de çalışan Gideon Levy, İsrail-Filistin sorununun çözümü konusunda farklı düşünen az sayıda İsrailliden biri. Levy, çözümü işgalin sona ermesinde gördüğünü açıkça ifade edebilen bir İsrailli.

Bu görüşleri sebebiyle birçok yazısı İsrail kamuoyunda tepki çekiyor. Öyle ki; son Gazze işgalinde yaşananları anlattığı yazısı nedeniyle, artık korumasız gezemiyor.

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