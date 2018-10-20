İsrailli güzelle fotoğraf çektirdi unvanından oldu

Filipinler'de gerçekleştirilen ve dünyanın 90 ülkesinden güzellerin yarıştığı Yeryüzü Güzeli yarışmasında fotoğraf krizi yaşandı.

Lübnanlı güzel Salwa Akar, İsrailli güzel Dana Zreik'le fotoğraf çektirdi. İkilinin barış işareti yaptığı fotoğrafın ardından Yeryüzü Güzeli Lübnan yarışmasının organizatörleri yerel basına İsrail'le ilişki kurulmasını desteklemediklerini ve Akadar'ın unvanını elinden aldıklarını bildirdi.

"UNVANA GEREK YOK"

Açıklama yapan Akadar olayı doğrularken, yarışmaya devam edeceğini de bildirdi.

Akadar, "Kendim olmak için unvana gerek yok. Başladığım işi sizin desteğiniz veya sevginiz olmadan bitireceğim. Tanrı her zaman benimle, o beni herkesten daha iyi tanıyor, kalbimde ne olduğunu biliyor." ifadelerini kullandı

Öte yandan Lübnan ve İsrail arasında diplomatik ilişki mevcut değil. İsrail, Lübnan'ı ‘düşman devlet' olarak nitelendiriyor.