taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6435
Euro
6.49805
Altın
1225.91
Borsa
96454.57
Gram Altın
222.489

İsrailli güzelle fotoğraf çektirdi unvanından oldu

Yeryüzü Güzeli yarışmasında İsrailli güzel Dana Zreik'le fotoğraf çektiren Lübnanlı 26 yaşındaki güzel Salwa Akadar'ın unvanı elinden alındı.

Haber Merkezi | 20.10.2018 - 20:58..
  1. Haberler
  2. Dünya

Filipinler'de gerçekleştirilen ve dünyanın 90 ülkesinden güzellerin yarıştığı Yeryüzü Güzeli yarışmasında fotoğraf krizi yaşandı.

Lübnanlı güzel Salwa Akar, İsrailli güzel Dana Zreik'le fotoğraf çektirdi. İkilinin barış işareti yaptığı fotoğrafın ardından Yeryüzü Güzeli Lübnan yarışmasının organizatörleri yerel basına İsrail'le ilişki kurulmasını desteklemediklerini ve Akadar'ın unvanını elinden aldıklarını bildirdi.

"UNVANA GEREK YOK"

Açıklama yapan Akadar olayı doğrularken, yarışmaya devam edeceğini de bildirdi.

Akadar,  "Kendim olmak için unvana gerek yok. Başladığım işi sizin desteğiniz veya sevginiz olmadan bitireceğim. Tanrı her zaman benimle, o beni herkesten daha iyi tanıyor, kalbimde ne olduğunu biliyor." ifadelerini kullandı

Öte yandan Lübnan ve İsrail arasında diplomatik ilişki mevcut değil. İsrail, Lübnan'ı ‘düşman devlet' olarak nitelendiriyor.

İsrailli güzelle fotoğraf çektirdi unvanından oldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suudi Arabistan Kaşıkçı'nın öldüğünü duyurdu

Suudi Arabistan Kaşıkçı'nın öldüğünü duyurdu

389
Başkan Erdoğan'dan Kral Selman'a: Başkonsolosunuz lakayıt

Başkan Erdoğan'dan Kral Selman'a: Başkonsolosunuz lakayıt

90
Cemal Kaşıkçı'nın ölümü kesinleşti

Cemal Kaşıkçı'nın ölümü kesinleşti

31
CNN'e göre Cemal Kaşıkçı boğularak öldürüldü

CNN'e göre Cemal Kaşıkçı boğularak öldürüldü

182
Ara Güler son yolculuğuna uğurlandı

Ara Güler son yolculuğuna uğurlandı

183
Danıştay'ın Andımız kararı tartışılıyor

Danıştay'ın Andımız kararı tartışılıyor

271
Oxford'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzünü düşüren soru

Oxford'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzünü düşüren soru

122
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM