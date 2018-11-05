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İsrailli kadın Hollanda'daki İsrail protestosunu bastı

Hollanda'da İsrail'in Filistinlilere yaptığı vahşet protesto edildi. Dam Meydanı'ndaki gösteriye, protestoculara hakaretler savuran İsrailli kadın damga vurdu.

AA | 05.11.2018 - 00:46..
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İsrailli kadın Hollanda'daki İsrail protestosunu bastı

Hollanda'daki Dam Meydanı'nda yapılan protestoda yaşlı bir kadın İsrail bayrağı açtı. Önce göstericilerin arasındaki çocukları hedef alan kadın, daha sonra kalabalığa dönerek hakaretler savurdu.

İsrailli kadın Hollanda'daki İsrail protestosunu bastı

KÜÇÜK ÇOCUĞA SALDIRDI

Şikayet üzerine bölgeye gelen polis, kadını uzaklaştırarak, karşıt gösteri yapan İsrail taraftarı grubun yanına gönderdi.

Ayrıca gösteride Filistin yanlısı grubu provoke eden kadının, bir çocuğun elinden Filistin bayrağını çekmesi sonrası kısa süreli gerginlik yaşandı.

İsrailli kadın Hollanda'daki İsrail protestosunu bastı


"GÖSTERİ PROVEKE EDİLDİ"

Filistin Evi Başkanı Amin Abou Rashed, Hollanda kamuoyuna mesaj vermek üzere böyle bir gösteri düzenlediklerini, birkaç İsrail taraftarının gerçeklerin anlatılmasını istemediği için sürekli benzer müdahalelerde bulunduklarını söyledi.

Bu hafta gösteri sırasının kendilerinde olduğunu ifade eden Abou Rashed, "Gösteri için belediyeden izin aldık ama İsrail taraftarları izin almadan bizi provoke etmek için karşıt gösteri yapıyorlar. Kalabalık olmadıkları sürece birkaç kişi ile bizim gösterimizden 35 metre mesafede durma şartı ile gösteri yapma hakları var. Fakat bize yaklaşıp provoke ile kavga çıkararak gösteri hakkımızı engellemeye çalışıyorlar." dedi.

İsrailli kadın Hollanda'daki İsrail protestosunu bastı

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