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İsrailli küstah vekil: Namazda İsrail Ekber deyin

İsrailli milletvekili Yoav Kish, Meclis'te yaptığı konuşmada namazda 'Allah-u ekber' yerine 'İsrail ekber' denmesini istedi.

AA | 10.03.2018 - 15:12..
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İsrailli küstah vekil: Namazda İsrail Ekber deyin

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi mensubu Yoav Kish, çarşamba günü Knesset'te bir oturumda skandal sözlere imza attı.

NAMAZA DİL UZATMAK SENİN NE HADDİNE

İsrail İçişleri Bakanına "terör örgütleri" olarak nitelenen gruplarla bağlantısı bulunduğu iddia edilen Filistinlilerin Kudüs'ten sürülmeleri yetkisi veren kanun tasarısının oylaması sırasında yaptığı konuşmada Kish, Müslümanların namazlarına dil uzattı.

İsrailli küstah vekil: Namazda İsrail Ekber deyin VİDEO

"ALLAH-U EKBER YERİNE İSRAİL EKBER DEYİN"

Kish, İsrail vatandaşı Filistinli milletvekillerine hitaben, "Ben biliyorum ki siz namaz kıldığınızda 'Allah-u ekber' diyorsunuz. Sizin 'İsrail ekber' demeniz gerekiyor." diye konuştu.

İsrailli küstah vekil: Namazda İsrail Ekber deyin

"LANET OLSUN SANA"

İsrail'in Filistinli vatandaşlarını Knesset'te temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku üyesi Milletvekili Ahmed et-Tiybi ise Kish'e tepkisini, "Ne kadar iğrençsin, lanet olsun sana!" sözleriyle dile getirdi.

Tiybi'nin bu ifadelerinin ardından blokun üyesi diğer milletvekilleri de tekbir getirerek Kish'i protesto etti.

İsrailli küstah vekil: Namazda İsrail Ekber deyin

"MUHAKKAK BUNLAR HÜSRANA UĞRAYACAK"

Milletvekili Kish'e bir tepki de Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin'den geldi.

Yaklaşık 50 bin kişinin cuma namazını kıldığı Mescid-i Aksa'da okunan hutbede, bu sözlerin İsrail'in kibir ve zulümde geldiği seviyeyi ortaya koyduğunu belirten Şeyh Hüseyin, "Muhakkak bunlar kaybedecek ve hüsrana uğrayacaktır. Bu şekilde küfür içerikli sözler sarf ederek gözleri, basiretleri ve kalpleri mühürlenmiştir bunların." değerlendirmesini yaptı.

Nemrut, Firavun ve onun veziri Haman'ın akıbetlerini hatırlatan Şeyh Hüseyin, "Muhakkak ki bütün zalim ve tağutlar helak olmuştur. Şüphesiz ki Allah bütün zalim ve cebbar yöneticilerden büyüktür." dedi.

Knesset'te çarşamba günü yapılan oylamada, İçişleri Bakanına "terör örgütleri" olarak nitelenen gruplar ile bağlantısı olduğu iddia edilen Kudüslü Filistinlilerin oturum belgelerini iptal etme yetkisi veren yasa tasarısı onaylanmıştı.

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