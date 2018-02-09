İsrailli ve Filistinli yetkililer görüşmelere başladı

Filistin eski Esirler Bakanı ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı İsrail Toplumu ile İletişim Komisyonu Başkan Yardımcısı Eşref el-Acrami, barış süreci hakkında konuştu.

"SİYASİ SREÇTEN KAÇMAK ZARAR VERİR"

Acrami, önceki günlerde İrlanda'nın başkenti Dublin'de barış yanlısı İsrailli gruplarla görüşmeler olduğunu söyledi. Acrami, söz konusu temasların barış sürecinin canlandırılması için İsrail siyasetine baskı uygulayacak bir lobi oluşturma amacı taşıdığını kaydetti.

Acrami, Dublin'deki görüşmelere Filistin tarafından Dini İşler ve İslami İlişkiler Başkanı Danışmanı Mahmud el-Hebbaş, eski bakanlar ve Fetih hareketinden yetkililer ile İsrail tarafından da Parlamento (Knesset) ve solcu İşçi Partisi üyeleri ile barış yanlılarının katıldığını aktardı.

İsraillilere mevcut durumun çok tehlikeli olduğunu, iki devletli çözüm umudunun kaybolması ve siyasi süreçten kaçmanın taraflara zarar vereceğinin anlatılması gerektiğini söyleyen Acrami, bu türden görüşmelerin süreceğini ve yeni İsrailli unsurları da içine alacak şekilde genişletilmesi için çalışılacağını sözlerine ekledi.