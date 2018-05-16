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İsrailli vekillerden 'Ermeni soykırımını' tanıma çağrısı

İsrail'in Türkiye Büyükelçisi'nin ülkesine gönderilmesi, Tel Aviv yönetiminde öfkeye neden oldu. İsrailli bazı milletvekilleri 'Ermeni Soykırımı'nı tanıma çağrısında bulundu.

Haber Merkezi | 16.05.2018 - 14:01..
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Ankara-Tel Aviv hattında yaşanan gerilim, İsrail'in attığı adımlar nedeniyle büyümeye devam ediyor. Filistinlileri katleden İsrail yönetimi, Türkiye'nin politik protestolarına karşılık sözde Ermeni soykırımını tanıma çağrısıyla cevap verdi.

Siyonist Birlik milletvekili Itzik Shmuly ve Başbakan Benyamin Netanyahu'nun partisi Likud'dan milletvekli Amir Ohana, İsrail'in 'Ermeni Soykırımını' tanıyan 30. ülke olması için İsrail parlamentosunda (Knesset) yasa tasarısı sunabileceklerini söyledi.

İsrailli vekillerden 'Ermeni soykırımını' tanıma çağrısı

TANIMA TEHDİDİ

Likud milletvekili Ohana ise soykırımın tanınmamasının arkasındaki diplomatik nedenlerin artık geçerli olmadığını savunarak "Adaleti sağlamak için geç değil. Ermenilere yapılan korkunç adaletsizliği resmen tanımanın vakti geldi. Hitler, Wehrmacht yetkililerine Polonya'daki kitlesel yok etme planını sunduğunda, onları dünyanın tepkisi konusunda yatıştırırken "Bugün kim Ermenilerden bahsediyor ki?' dedi. Sadece bu nedenden bile bu soykırımı resmen çoktan tanımalıydık" ifadelerine yer verdi.

Yeş Atid (Gelecek) partisi lideri Yair Lapid, bu yıl başında Ermeni Soykırımı'nın tanınması için parlamentoya bir tasarı sunmuş ancak tasarı şubattaki oylamadan geçememişti. Bu aynı konuda bir tasarının ağustosa kadar Knesset'e sunulamayacağı anlamına geliyor.

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