İsrailli yazar: Bir terörist varsa o da İsrail ordusu

Bahçeşehir Üniversitesi’nin öncülüğünde tertiplenen “Generalin Oğlunun Gözünden Kudüs” konferansı, Holiday Inn Otel’de gerçekleştirildi. Konferansın katılımcılarından İsrailli yazar ve aktivist Miko Peled, yaptığı konuşmada çarpıcı ifadeler kullandı.

"İSLAM DÜNYASI, ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE ÖLÇÜLÜ DAVRANDI"

Peled, ABD Başkanı Trump’ın uluslararası hukuku göz ardı eden Kudüs kararının ardından Müslümanların tepki vereceğine ve şiddet olaylarının yaşanacağına yönelik bir beklenti oluştuğunu ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok diplomatik, çok ölçülü, yerinde bir tepki verildiğini söyledi.

"İSRAİL ETNİK TEMİZLİK YAPIYOR"

İsrail’in bölgede yaptığının “etnik temizlik”ten başka bir şey olmadığını aktaran Peled, Gazze Şeridi’ndeki suyun yüzde 98’inin insanların tüketimi için uygun olmadığını, bölgede temel tıbbi malzemelere erişimin bulunmadığını kaydetti.

"İSRAİL ORDUSU, TERÖRİST ÖRGÜTÜN KENDİSİ"

Filistinlilerin tünel kazdıkları için eleştirildiğini oysaki tüneller vasıtasıyla gıda ve ilaçların getirip götürüldüğünü açıklayan Peled, Filistinlilere yapılan haksız yakıştırmalar hakkında şunları söyledi:

“Dünyadaki en iyi askeri ekipmanla 2 milyon insanı bombalıyorlar. Milyonlarca ton bombadan bahsediyoruz. Bir tonluk bir bomba bütün şehre zarar verebilir. Bu kadar bomba hiçbir ordusu olmayan savunmasız insanların üzerine bırakılıyor. Bunlar mı terörist şimdi. Onlar kahraman çünkü bu müthiş silahlara karşı koyuyorlar. Hamas ya da Filistinliler değil. İsrail ordusu terörist örgütün kendisi. Onlar terör faaliyetlerini yürüten taraf ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, ’İsrail terörist bir devlet’ dediğinde dünyanın en haklı şeyini söyledi. Neyse ki biri bunu söyleme cesaretini gösterdi. Çünkü dünyadaki pek çok lider böyle bir beyanatta bulunmaya korkar ama Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı ve bunu söyledi.”

"NE YAZIK Kİ ÇOK AZ YAHUDİ, BENİM GÖRÜŞÜMDE"

Konferansın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Peled, dile getirdiği söylemlerin İsrail’de nasıl yankı bulduğunun sorulması üzerine, “Ne yazık ki çok çok küçük bir kesim benim gibi tepki gösteriyor. Çok az İsrailli Yahudi benim görüşlerimi paylaşıyor. Büyük çoğunluğu hükümetin politikalarına tam destek veriyor. Bunun en büyük nedeni şu, İsrail parlamentosu ve hükümet mensupları halkın iradesini temsil ediyor. İsraillilerin ne düşündüğünü biliyoruz ve bu çok şaşırtıcı olmamalı aslına bakarsanız. Ayrıcalıklardan vazgeçmek istemiyorlar elbette. Dolayısıyla kontrolü ellerinde tutmak ve ötekilerin terörist olduğunu duymak işlerine geliyor” diye konuştu.