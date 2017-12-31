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İstanbul'da DEAŞ operasyonu 20 kişi gözaltına alındı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

DHA | 31.12.2017 - 07:48..
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İstanbul'da sabaha karşı yapılan operasyonda, 15'i yabancı terör savaşçısı olduğu değerlendirilen toplam 20 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu 20 kişi gözaltına alındı

3 İLÇEDE 4 ADRESE OPERASYON

Polis ekipleri 3 ayrı ilçede 4 farklı adrese örgüt adına faaliyet gösteren, geçmiş dönemlerde çatışma bölgelerinde bulunan ve bu bölgedeki şahıslarla irtibatta bulunan, haklarında ülkemizde eylem yapma potansiyeli olduğu yönünde istihbari bulunan kişilere yönelik operasyon yaptı.

Operasyonda 15'i yabancı terör savaşçısı olduğu değerlendirilen toplam 20 şüpheli gözaltına alındı. Konuya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

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