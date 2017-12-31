İstanbul'da DEAŞ operasyonu 20 kişi gözaltına alındı

Rapid Wien futbolcusu Dejan Ljubicic ile Wiener Neustadt'lı Daniel Sudar, Bosna'nın Kiseljak şehrinde bir camiye bira şişesi fırlattıkları için gözaltına alındı.

Maltepe Sahil Yolu'nda kimliği henüz belirlenemeyen, evsiz ve engelli bir kişi silahlı saldırıya uğradı.

Maltepe'de evsiz ve engelli bir kişi öldürüldü

1 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz düşmanla payadanlık yapamayız Ana muhalefet partisini eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, ana muhalefet gibi üç kuruşluk menfaat için düşmanla payandalık yapamayız" ifadelerini kullandı.

2 ABD'de yapılan bir şaka polisin cinayetiyle bitti Amerikan basını, ABD'de iki oyun tutkununun düzenlediği şakanın, polisin katliamıyla sona erdiğini duyurdu.

3 Manchester United zirvenin 14 puan gerisine düştü İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Southampton ile golsüz berabere kalan Manchester United, 3. sıraya geriledi.

4 Tekirdağ'da klimalı durak hizmete girdi Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı klimalı durakları hizmete aldı.

5 Kudüs'te Trump'a İsrail teşekkürü Batı Kudüs'te bir binaya asılan pankartta, Trump'a İsrail'i büyütmek için çalışmasından dolayı teşekkür edildi.

6 Şanlıurfa'da kayalıklara sıkışan köpek kurtarıldı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde günlerdir kayalıkta mahsur kalan köpek için harekete geçen yetkililer, uzun uğraşları sonunda köpeği kurtardı.