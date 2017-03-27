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İşsiz adam iş ararken özgeçmiş programı geliştirdi

ABD'li Coombs'un geliştirdiği otomasyon sistemi, internette işverenlerin bilgilerini toplayarak onlara elektronik posta yolluyor.

27.03.2017 - 17:00
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2012'de büyük teknoloji firmalarında iş arayan Coombs, süpervizörlüğünü yaptığı takım elemanlarının kendisinden iyi sonuç aldığını fark etti. araştırma yapan genç adam, şirketlerin başvuru sahibi izleme sistemi kullandığını keşfetti. söz konusu sistem, başvuruları özgeçmişindeki bilgilere göre filtreliyor.

Coombs, bunun üzerine kolları sıvayarak, elektronik posta gönderip başvuruları takip eden uygulamayı geliştirdi. Uygulama, motivasyon mektubunu da gönderilen yere göre özelleştiriyor.

YANLIŞLIKLA 1.300 YERE İŞ BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Ancak genç mucit, geliştirdiği uygulamanın gücünü farkedince şaşırdı: "Uygulamayı ilk denediğimde yanlışlıkla 1.300 iş başvurusunda bulunmuş oldum. Uygulama bu işlemi ben sokağın karşısından bir kahve alıp gelene kadar halletmişti.

Uygulama üzerinde çalışan Coombs, 5.0 versiyonuyla onu daha işlevsel bir hale getirdi. Bu sefer Coombs, 538 iş başvurusunda bulundu.

40 ŞİRKET UYGULAMA İÇİN BAŞVURDU

Genç adam iş bulamasa da kendi işini yaratmayı başardı. Coombs, Uyuglamasıyla ilgilenen 40 şirketten cevap almayı başardı. Bu şirketlerden 20'siyle görüştü.

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