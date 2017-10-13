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İşsiz genç çaldığı bisikleti 40 liraya sattı

Adana'da bir iş yerinin önünden bisiklet çalan hırsız "Hırsızlığı işsiz olduğum için yaptım. Parasını ödemeye hazırım." dedi.

13.10.2017 - 13:51
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Olay, Seyhan İlçesi'ne bağlı Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın Ceylan, sabah çalıştığı iş yerinin önüne gelerek bisiktelini bıraktı. Bir süre sonra da 19 yaşındaki Veysi E., bisikleti alarak kaçtı. Olay anı ise güvenlik kamerasınca görüntülendi.

"İŞSİZ OLDUĞUM İÇİN YAPTIM"

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Veysi E. "Yaklaşık 4 aydır işsizim. Bisikletin kilitli olmadığını görünce aldım. Aynı gün bisikleti 40 liraya sattım. Hırsızlığı işsiz olduğum için yaptım. Parasını ödemeye hazırım." dedi.

İşsiz genç çaldığı bisikleti 40 liraya sattı VİDEO

"ADAM ÖLDÜRDÜM"

İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen adliyeye sevk edilen Veysi E. gazetecilerin bisiklet mi çaldın sorusuna "Adam öldürdüm" diye yanıt verdi.

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