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İşsizlik geriledi

İşsizlik rakamları açıklandı, işsizlik oranında gerileme var.

15.06.2017 - 10:01
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İşsizlik geriledi

Türkiye genelinde işsizlik, Şubat, Mart, Nisan aylarını kapsayan Mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 1.6 puan artışla yüzde 11.7 düzeyine yükseldi.

TARIM DIŞI İŞSİZLİK 13,7

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, gelişmiş ülkelerde temel işsizlik verisi olarak kabul edilen tarım dışı işsizlik oranı da 1.8 puan artışla yüzde 13.7 düzeyine çıktı.

15 VE YUKARI İŞSİZ SAYISI ARTTI

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 619 bin kişi artarak 3 milyon 642 bin kişiye yükseldi.

BU YILIN ŞUBAT VERİLERİNE GÖRE İŞSİZLİK AZALDI

Aynı dönemde genç işsizlik oranı 4.4 puanlık artış ile yüzde 20'yi de aşarak 21.4'e çıkarken, olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 1.7 puanlık artış ile yüzde 12'yi buldu.

Bu yılın Şubat ayında 12,6 olan işsizlik oranı Mart'ta 11,7'ye geriledi, tarım dışı işsizlik yüzde 13.7 oldu.

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