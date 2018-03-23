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İşsizlik oranı değişmedi

Türkiye'de işsizlik oranı, 2017’de 2016’ya göre değişmeyerek yüzde 10,9 oldu. İşsiz sayısı 124 bin kişi artarak 3 milyon 454 bin kişiye çıktı.

AA | 23.03.2018 - 10:05..
  1. Haberler
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre 124 bin kişi artarak 3 milyon 454 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde 0,2 puanlık azalışla yüzde 9,4 kadınlarda ise 0,4 puanlık artışla yüzde 14,1 oldu. Aynı yılda; tarım dışı işsizlik oranı bir önceki yıla göre değişim göstermeyerek yüzde 13 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,2 puanlık artış ile yüzde 20,8 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran değişim göstermeyerek yüzde 11,1 olarak gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 47,1 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılında, geçen yıla göre 984 bin kişi artarak 28 milyon 189 bin kişi, istihdam oranı ise 0,8 puanlık artış ile yüzde 47,1 oldu. Erkeklerde istihdam oranı 0,5 puanlık artışla yüzde 65,6 kadınlarda ise 0,9 puanlık artışla yüzde 28,9 olarak gerçekleşti. Bu yıl, tarım sektöründe çalışan sayısı 159 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 823 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,4’ü tarım, yüzde 19,1’i sanayi, yüzde 7,4’ü inşaat, yüzde 54,1’i ise hizmetler sektöründe yer aldı. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,4 puan, inşaat sektörünün payı 0,1 puan artarken, tarım sektörünün payı 0,1 puan, sanayi sektörünün payı 0,4 puan azaldı.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 52,8 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2017 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 108 bin kişi artarak 31 milyon 643 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,8 puan artarak yüzde 52,8 olarak gerçekleşti. Erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,5 puanlık artışla yüzde 72,5, kadınlarda ise 1,1 puanlık artışla yüzde 33,6 olarak gerçekleşti.

İŞSİZLİK ORANI EN YÜKSEK BÖLGE TRC3 OLDU

İşsizlik oranı en yüksek bölge yüzde 26,9 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) iken, işsizlik oranı en düşük bölge yüzde 3,6 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) oldu.

EN YÜKSEK İSTİHDAM ORANI TR82 BÖLGESİ

En yüksek istihdam oranı yüzde 54,4 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) Bölgesi’nde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise yüzde 28,2 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) Bölgesi’nde oldu.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI EN YÜKSEK BÖLGE TR21

En yüksek işgücüne katılma oranı yüzde 59,1 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi’nde gerçekleşti. En düşük işgücüne katılma oranı ise yüzde 38,6 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) Bölgesi’nde oldu.

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