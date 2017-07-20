İşsizlik oranı düşecek

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ertem, ikinci çeyrek işsizlik rakamlarında Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) etkisinin görüleceğini söyledi ve bütçe performansının yerinde olduğunu belirtti.

İŞSİZLİK RAKAMLARI DÜŞECEK

KGF uygulamalarındaki genişlemeci politikaların ekonomide dinamizmi sağladığını ve kredi genişlemesinin istihdama yaradığını söyleyen Ertem, "KGF ile yaratılan kredi genişlemesi gerçekten istihdama gidiyor, ikinci çeyrekte bunu daha fazla göreceğiz. Mayıs işsizlik rakamlarında KGF etkisi net olarak gözükecek." dedi.

Ertem, Türkiye gibi ekonominin dinamik olduğu ve atılan bir adımın geri dönüşünün çok hızlı olduğu bir ekonomide mali politikalar ve bütçeye bu açıdan farklı yaklaşmak gerektiğini belirterek, geçen yılki beyaz eşyada vergi indirimi gibi genişlemeci atılan bir adımın bir süre sonra maliyeye artan vergi olarak döneceğini, genişlemeci adımların bir sonraki dönem misliyle telafi edilebileceğini söyledi.

"FAİZLERİN YÜKSELECEĞİNE KATILMIYORUM"

Ertem, şöyle devam etti:

"Bütçe performansına bakınca açığın arttığı, bunun da faizleri yükselteceği söyleniyor; buna katılmıyorum. Türkiye ekonomisi ve kamu tarafının şu andaki durumu, bunu çok hızlı şekilde tolere edebilecek bir güce sahip. O açıdan şu anda bütçe performansının yerinde olduğunu düşünüyorum."

Merkezi yönetim bütçesi ekonomiyi canlandırmak için istihdam başta olmak üzere sağlanan teşvikler ve alınan tedbirlerin etkisiyle yılın ilk yarısında 25.2 milyar TL ile 2017 hedefinin yüzde 54'ü kadar açık verdi.