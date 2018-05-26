İstabul'da üst geçide çarpan TIR yola devrildi: 2 yaralı

Sahil yolu Rauf Orbay caddesi üzerinde meydana gelen kazada, sahil yolu üzerinde devam eden Raşit Akçapınar yönetimindeki 41 VN 564 plakalı TIR, sürüsünün üst geçidin yüksekliğini ayarlayamaması sonucu üst geçide çarptı. Çarpma sonrası TIR yola devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından camı kırılarak araçtan çıkartılan TIR sürücüsü Raşit Akçapınar ve kimliği belirlenemeyen bir kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ambulans içerisindeki ilk tedavileri yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.

DEVRİLEN TIR, VİNÇLE KALDIRILDI

Üst geçide çarparak yola devrilen TIR nedeniyle sahil yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait vinç ’in olay yerine gelmesinin ardından polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. Yola devrilen TIR, vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafiğe kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.