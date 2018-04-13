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İstanbul 1 yılda yarım milyona yakın göç aldı

2017 yılında Türkiye genelinden 416 bin 587 kişi İstanbul’a göç ederken, en çok göç 17 bin 740 kişiyle Ankara’dan gerçekleşti.

İHA | 13.04.2018 - 09:55..
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Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) ve medya yansımalarından derlenen bilgilere göre, 2017 yılında Türkiye genelinden toplam 416 bin 587 kişi İstanbul’a göç etti.

İstanbul’a en çok göç eden il ise 17 bin 740 kişiyle Ankara oldu. Ankara’yı 17 bin 452 kişiyle Ordu, 16 bin 291 kişiyle de Tokat takip etti.

GEÇEN YIL 8 BİN OLMUŞTU

İstanbul’a göç başlığı altında geçtiğimiz yıl 8 bin 206 haber çıkışı tespit edildi. Medyaya yansıyan başlıklarda, iş imkânı başta olmak üzere daha iyi bir yaşam ümidi, İstanbul’a göçün başlıca nedenleri arasında yer aldı. İstanbul 416 bin 587 kişiyle göç almasına rağmen geçtiğimiz yıl 422 bin 559 kişinin İstanbul’u terk ettiği belirlendi.

EN FAZLA GÖÇ EDEN İLLER

Geçen yıl İstanbul’a göç eden kişi sayısı 15 binden fazla olan iller; 15 bin 975 kişiyle Giresun, 15 bin 496 kişiyle de Kocaeli olarak görüldü.

Türkiye’nin her yerinden göç alan İstanbul’a, en fazla göç eden diğer iller de 13 bin 816 kişiyle İzmir, 12 bin 505 kişiyle Van, 11 bin 082 kişiyle Bursa, 10 bin 896 kişiyle Tekirdağ şeklinde belirlendi.

Buna karşın, İstanbul’a en az göç veren il 593 kişiyle Karaman oldu. Karaman’ı 605 kişiyle Kilis, 638 kişiyle Burdur, 690 kişiyle Kırşehir izledi.

İstanbul 1 yılda yarım milyona yakın göç aldı

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