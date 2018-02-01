İstanbul 129 ülkeden daha kalabalık

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2017'de 80 milyon 810 bin 525 kişiye ulaşan Türkiye nüfusunun yüzde 18,6'sını İstanbul'un nüfusu oluşturdu.

SON 5 YILDA YÜZDE 6,1 ARTIŞ

İstanbul'un nüfusuna 5 yılda 868 bin 764 kişi eklendi. Bu dönemde nüfusu yüzde 6,1 artarak 15 milyon 29 bin 231 kişiye yükselen İstanbul, 201 ülkeden 129'unu geride bıraktı.

Belçika (11,4 milyon kişi), Yunanistan (11,2 milyon kişi), Portekiz (10,3 milyon kişi), İsveç (9,9 milyon kişi) ve Azerbaycan (9,8 milyon kişi) gibi ülkeler nüfuslarıyla İstanbul'un gerisinde kaldı.

UNFPA verilerine göre İstanbul'un geride bıraktığı ülkeler ve nüfusları şöyle: